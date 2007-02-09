پیروزی پرسپولیس مقابل سپاهان در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای هفته هجدهم از ساعت 30/15 دقیقه امروز تیم های پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم رفته اند که در پایان نیمه اول تیم فوتبال پرسپولیس با تنها گل دقیقه 8 ابوالفضل حاجی زاده مقابل مهمان اصفهانی خود به برتری دست یافته است.

در این دیدار دو تیم فوتبال قابل قبول و پرسرعتی را به نمایش گذاشتند که موقعیت های خوبی هم برای گلزنی بوجود آمد اما نتوانستند از این فرصت ها استفاده کنند.

نیمه دوم این دیدار تا دقایقی دیگر در ورزشگاه آزادی تهران آغاز خواهد شد.