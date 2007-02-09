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۲۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۲۱

/ هفته هجدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر - جام خلیج فارس/

پیروزی پرسپولیس مقابل سپاهان در نیمه اول

پیروزی پرسپولیس مقابل سپاهان در نیمه اول

نیمه اول دیدار دو تیم پرسپولیس و سپاهان در هفته هجدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر با پیروزی سرخپوشان تهرانی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای هفته هجدهم از ساعت 30/15 دقیقه امروز تیم های پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم رفته اند که در پایان نیمه اول تیم فوتبال پرسپولیس با تنها گل دقیقه 8 ابوالفضل حاجی زاده مقابل مهمان اصفهانی خود به برتری دست یافته است.

در این دیدار دو تیم فوتبال قابل قبول و پرسرعتی را به نمایش گذاشتند که موقعیت های خوبی هم برای گلزنی بوجود آمد اما نتوانستند از این فرصت ها استفاده کنند.

نیمه دوم این دیدار تا دقایقی دیگر در ورزشگاه آزادی تهران آغاز خواهد شد.

کد مطلب 445970

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