عبدالسلام: عملیات متجاوزان در الحدیده متوقف نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش أنصارالله یمن به اخبار منتشر شده در خصوص توقف عملیات تجاوزکارانه سعودی ها در الحدیده واکنش نشان داد.

سخنگوی أنصارالله اظهار داشت: اینکه گفته می شود تجاوز نظامی به الحدیده متوقف شده نیز دروغ است و تجاوز نه در الحدیده و نه در دیگر مناطق، متوقف نشده است.

وی گفت: واقعیت این است که دشمن سعودی در حال حاضر خود را برای تشدید تجاوزگری ها در الحدیده آماده می کند.

عبدالسلام اظهار داشت: اعلام توقف عملیات الحدیده نیز برای تجدید قوا و تجهیز بیشتر برای تشدید عملیات در این استان، صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در هر صورت ارتش و کمیته های مردمی یمن خود را ملزم به دفاع از کشورشان در برابر متجاوزان می بینند.