  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۱۹

ضمن تکذیب ادعای ائتلاف متجاوز سعودی؛

عبدالسلام: عملیات متجاوزان در الحدیده متوقف نشده است

عبدالسلام: عملیات متجاوزان در الحدیده متوقف نشده است

سخنگوی جنبش أنصارالله یمن با تکذیب توقف عملیات تجاوزکارانه سعودیها در الحدیده گفت: این عملیات نه در الحدیده و نه در دیگر نقاط یمن، متوقف نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش أنصارالله یمن به اخبار منتشر شده در خصوص توقف عملیات تجاوزکارانه سعودی ها در الحدیده واکنش نشان داد.

سخنگوی أنصارالله اظهار داشت: اینکه گفته می شود تجاوز نظامی به الحدیده متوقف شده نیز دروغ است و تجاوز نه در الحدیده و نه در دیگر مناطق، متوقف نشده است. 

وی گفت: واقعیت این است که دشمن سعودی در حال حاضر خود را برای تشدید تجاوزگری ها در الحدیده آماده می کند.

عبدالسلام اظهار داشت: اعلام توقف عملیات الحدیده نیز برای تجدید قوا و تجهیز بیشتر برای تشدید عملیات در این استان، صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در هر صورت ارتش و کمیته های مردمی یمن خود را ملزم به دفاع از کشورشان در برابر متجاوزان می بینند.

کد مطلب 4459705

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها