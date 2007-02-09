گاهشمار تحولات هسته ای ایران از نگاه یک روزنامه آلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهمترین تحولات هسته ای ایران از سا ل2003 تا کنون به نقل ازروزنامه " کلنر اشتات آنسایگر" به این شرح است :

آگوست 2003 : بر اساس اعلام بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، ردپایی از غنی سازی اورانیوم در نظنر دیده شده است .

اکتبر 2003 : بنا به خواست جامعه بین المللی، ایران فعالیت غنی سازی اورانیوم را متوقف کرد .

مارس 2004 : آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواست تا ماه ژوئن سال 2004 برنامه ها و اطلاعات کامل خود را درباره تجهیزات هسته ای اعلام کرده و شفاف سازی های لازم را انجام دهد.

ژوئن 2005 : پس از بی نتیجه ماندن رایزنی ها بر سر موضوع هسته ای ایران، " محمود احمدی نژاد " رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد که تهران همچنان بر موضع خود مبنی بر تداوم فعالیتهای هسته ای استوار است .

آگوست 2005 : ایران فعالیتهای متوقف شده هسته ای خود در نطنز را بار دیگر از سر گرفت .

ژانویه 2006 : فعالیت های هسته ای ایران همچنان ادامه پیدا کرد .

فوریه 2006 : ایران با قطع همکاری های خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی، فعالیت غنی سازی اورانیوم را از سر گرفت .

مارس 2006 : شورای امنیت به ایران ضرب الاجل داد تا غنی سازی اورانیوم را تا 28 آوریل متوقف کند .

می 2006 : آلمان، فرانسه وانگلیس باردیگرمذاکرات دیپلماتیک خود را با ایران آغاز کردند؛ دراین مذاکرات برخی پیشنهادهای اقتصادی به ایران ارائه شد.

جولای 2006 : " خاویر سولانا " مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنهادهای جامع اقتصادی اروپا را به ایران ارائه داد . وزرای امورخارجه پنج کشورعضو دائم شورای امنیت خواستار ارائه گزارش ایران به سازمان ملل شدند. شورای امنیت تا 31 آگوست به ایران مهلت شفاف سازی داد .

دسامبر 2006 : پس از یک دوره طولانی رایزنی، شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه ای را علیه ایران به تصویب رساند .

فوریه 2007 : ایران از تداوم فعالیتهای هسته ای خود خبر داد .

این روزنامه آلمانی در پایان این گاهشمار خود نوشت : نشست مونیخ فرصت و مجال خوبی به منظور رایزنی برای به سرانجام رساندن پرونده هسته ای ایران خواهد بود؛ مقامهای امنیتی کشورهای مختلف جهان در گفتگوهایی که در حاشیه این کنفرانس انجام می دهند به نوعی چشم انداز آتی مسیر پرونده هسته ای ایران را تبیین می کنند .



این روزنامه در حالی به شرکت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس اشاره کرده بود که امروز رسانه ها از لغو سفر لاریجانی به آلمان خبر داده اند.