بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در نقاط مختلف استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، استان بوشهر از استانهای کمبارش کشور است و در سالهای اخیر با کاهش قابل توجه بارندگیها روبرو بوده است ولی در سال جاری شاهد بارشهای نسبتا خوبی در سطح استان هستیم.
در چند مرحلهای که بارندگی در استان بوشهر شدت گرفته است، شاهد وقوع آبگرفتگی در معابر برخی از شهرها و روستاهای استان بودهایم که مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.
امروز نیز با تشدید بارندگی در منطقه مرکزی و شمالی استان، برخی از معابر استان دچار آبگرفتگی شد تا مشکلات دوباره تکرار شوند.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تداوم فعالیت سامانه بارشی، امروز شاهد تشدید براشها در سطح استان بودهایم و بارشها به صورت رگباری همراه با رعد و برقهای شدید و تندبادهای لحظهای ادامه یافت.
پیام مساعدی با بیان اینکه ریزش تگرگ نیز در مناطق مستعد مورد انتظار است اضافه کرد: در هنگام وزش تندباد، خلیج فارس و سواحل استان مواج و متلاطم خواهد بود.
وی ادامه داد: از فردا با خروج تدریجی سامانه بارشی و استقرار توده هوای پرفشار بر جو استان، از تراکم ابرها در نیمه شمالی استان کاسته می شود و تنها در بخشهایی از نیمه جنوبی استان بارش پراکنده باران پیشبینی میشود.
مساعدی افزود: همچنین با تغییر جهت باد به شمال غربی انتظار میرود از ظهر فردا بر سرعت وزش این جریانات افزوده و طی روزهای یکشنبه و دوشنبه و جریانات شمال غربی با شدت بیشتری ادامه یابد.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر گفت: طی این مدت ضمن اینکه دمای هوا به طور محسوسی کاهش می یابد و خلیج فارس مواج و متلاطم پیش بینی می شود.
نظر شما