به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت خارجه انگلیس در بیانیه‌ای که به تازگی منتشر ساخته خواستار مسئولیت‌ پذیری شفاف در قتل هولناک «جمال خاشقجی» نویسنده منتقد سعودی شده است.

در این بیانیه گفته شده همان طور که در همین هفته وزیر خارجه (انگلیس) بطور مکرر از ملک سلمان، پادشاه و محمد بن سلمان، ولیعهد و دیگر مقامات بلندپایه سعودی خواسته است، ما انتظار داریم که عربستان اقدامات لازم و اطمینان بخش را برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی که نقض آشکار حقوق ملی و بین‌الملل است، دنبال کند تا دوباره شاهد چنین حوادثی نباشیم.

وزارت خارجه انگلیس در این بیانیه افزود: آغاز یک روند قضایی در ارتباط با قتل خاشقجی می‌بایست گامی در جهت مسئولیت پذیری عاملان حادثه باشد و ما انتظار داریم روند قضایی پرونده براساس استاندارهای تائید شده بین‌المللی دنبال شود.

بیانیه وزارت خارجه انگلیس یک روز پس از اظهارات سخنگوی دادستانی عربستان منتشر شده که با واکنش‌های بسیاری روبرو شده است.

روز گذشته سخنگوی دادستانی عربستان تکه تکه شدن جسد خاشقجی در ساختمان کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه را تائید و مدعی پیگیری قضایی عاملان حادثه شد، هرچند در واکنش ترکیه این اظهارات را ناکافی دانست که نمی‌تواند افکارعمومی را قانع کند.

پیش از این عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان قتل خاشقجی را جنایت و اشتباهی بزرگ عنوان کرده بود، هرچند مدعی شد که مخالف سیاسی کردن موضوع قتل خاشقجی است.