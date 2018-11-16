  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۲۰

امام‌جمعه الشتر مطرح کرد:

«بسیج» خار چشم مستکبرین است/ نقش کتاب در آگاهی‌ بخشی به جامعه

«بسیج» خار چشم مستکبرین است/ نقش کتاب در آگاهی‌ بخشی به جامعه

الشتر- امام‌جمعه الشتر با تأکید بر اینکه «بسیج» خار چشم مستکبرین است؛ نقش کتاب در آگاهی بخشی به جامعه را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سجاد موسوی در خطبه های نماز جمعه الشتر ضمن سفارش همگان به تقوای الهی اظهار داشت: هشتم ربیع الاول مصادف با شهادت یازدهمین اختر آسمان امامت و ولایت امام حسن عسکری(ع) است؛ این روز را تسلیت می گویم.

وی تصریح کرد: امام حسن عسکری در سن ۲۲ سالگی به امامت و در سن ۲۸ سالگی به شهادت رسیدند و زمینه استمرار امامت را توسط وکلای خودشان برای حجة بن  الحسن العسکری فراهم کردند و در حقیقت با شهادت امام حسن عسکری امامت امام زمان(عج) آغاز شد.

امام جمعه الشتر با اشاره به ۱۲ ربیع الاول روز میلاد نبی مکرم اسلام محمد مصطفی(ص)  به روایتی و نگاه تاریخی شیعه به هفده ربیع الاول ولادت حضرت محمد(ص) گفت: مستکبرین به دنبال اختلاف بین مذاهب و ادیان الهی هستند و از دام و اختلاف افکنی استفاده می‌کنند.

حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: بنیانگذار انقلاب اسلامی این هفته را هفته وحدت نامیدند که در سایه وحدت و همدلی گام برداریم و نمونه بارز این وحدت حضرت علی(ع) است که ۲۵ سال سکوت کردند تا بین امت اسلامی اختلاف پیش نیاید.

وی با تاکید بر اینکه به هوای تقدیر از حزب و جناح حق نداریم دیگری را در نظام جمهوری اسلامی تخریب کنیم، همه وظیفه دارند سرباز نظام و رهبری باشد، افزود: با وحدت و همدلی بین مردم و مسئولین باید مشکلات کشور را حل کرد.

امام جمعه الشتر در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار مدال آوران مسابقات پاراآسیایی با مقام معظم رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: حضور ورزشکاران معلول در عرصه های بین المللی و جهانی، اعتماد به نفس ورزشکاران در دفاع از رسالت خود را نشان می دهد؛ هویت هر فرد به اصالتی است که دارد؛ تهاجم فرهنگی اصالت فرد را می گیرد و به هررنگی در می آورد؛ جوانان نباید اصالت ایرانی و اسلامی را فراموش کنند.

حجت الاسلام موسوی خاطرنشان کرد: ورزشکاران ما جایگاه عزتمندانه کشور را نشان دادند؛  ورزشکار زنی که با چادر جلوی کاروان ورزشی پرچم دار بود نیز کرامت و جایگاه زن را در جامعه اسلامی نشان داد.

وی یادآور شد: باید کار فرهنگی کنیم و بخواهیم سیره معصومین ترویج پیدا کند نه تنها با شعار بلکه با عمل باید در این عرصه کار کرد.

امام جمعه الشتر همچنین با گرامیداشت روز کتاب و کتابخوانی گفت: این روز و نقش کتاب را نباید نادیده گرفته شود؛ کتاب به آگاهی بخشی جامعه و خانواده کمک می‌کند.

حجت الاسلام موسوی همچنین  هفته بسیج را پیشاپیش به لشکر بزرگ و عظیم بسیجیان تبریک گفت و اظهار داشت: باید تشکر کنیم از بسیجیانی که در همه عرصه‌ها حضور پیدا می‌کنند و این عظمت ایران اسلامی را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه معمار کبیر انقلاب این بسیج را شناسایی کردند و امروز ملت ایران از خدمات بسیجیان بهره مند است، تصریح کرد: بسیج خارج چشم مستکبرین است و بسیجیان خود را فدای انسان های با عظمت در جامعه می کنند.

کد مطلب 4459763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها