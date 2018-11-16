«بسیج» خار چشم مستکبرین است/ نقش کتاب در آگاهی‌ بخشی به جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سجاد موسوی در خطبه های نماز جمعه الشتر ضمن سفارش همگان به تقوای الهی اظهار داشت: هشتم ربیع الاول مصادف با شهادت یازدهمین اختر آسمان امامت و ولایت امام حسن عسکری(ع) است؛ این روز را تسلیت می گویم.

وی تصریح کرد: امام حسن عسکری در سن ۲۲ سالگی به امامت و در سن ۲۸ سالگی به شهادت رسیدند و زمینه استمرار امامت را توسط وکلای خودشان برای حجة بن الحسن العسکری فراهم کردند و در حقیقت با شهادت امام حسن عسکری امامت امام زمان(عج) آغاز شد.

امام جمعه الشتر با اشاره به ۱۲ ربیع الاول روز میلاد نبی مکرم اسلام محمد مصطفی(ص) به روایتی و نگاه تاریخی شیعه به هفده ربیع الاول ولادت حضرت محمد(ص) گفت: مستکبرین به دنبال اختلاف بین مذاهب و ادیان الهی هستند و از دام و اختلاف افکنی استفاده می‌کنند.

حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: بنیانگذار انقلاب اسلامی این هفته را هفته وحدت نامیدند که در سایه وحدت و همدلی گام برداریم و نمونه بارز این وحدت حضرت علی(ع) است که ۲۵ سال سکوت کردند تا بین امت اسلامی اختلاف پیش نیاید.

وی با تاکید بر اینکه به هوای تقدیر از حزب و جناح حق نداریم دیگری را در نظام جمهوری اسلامی تخریب کنیم، همه وظیفه دارند سرباز نظام و رهبری باشد، افزود: با وحدت و همدلی بین مردم و مسئولین باید مشکلات کشور را حل کرد.

امام جمعه الشتر در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار مدال آوران مسابقات پاراآسیایی با مقام معظم رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: حضور ورزشکاران معلول در عرصه های بین المللی و جهانی، اعتماد به نفس ورزشکاران در دفاع از رسالت خود را نشان می دهد؛ هویت هر فرد به اصالتی است که دارد؛ تهاجم فرهنگی اصالت فرد را می گیرد و به هررنگی در می آورد؛ جوانان نباید اصالت ایرانی و اسلامی را فراموش کنند.

حجت الاسلام موسوی خاطرنشان کرد: ورزشکاران ما جایگاه عزتمندانه کشور را نشان دادند؛ ورزشکار زنی که با چادر جلوی کاروان ورزشی پرچم دار بود نیز کرامت و جایگاه زن را در جامعه اسلامی نشان داد.

وی یادآور شد: باید کار فرهنگی کنیم و بخواهیم سیره معصومین ترویج پیدا کند نه تنها با شعار بلکه با عمل باید در این عرصه کار کرد.

امام جمعه الشتر همچنین با گرامیداشت روز کتاب و کتابخوانی گفت: این روز و نقش کتاب را نباید نادیده گرفته شود؛ کتاب به آگاهی بخشی جامعه و خانواده کمک می‌کند.

حجت الاسلام موسوی همچنین هفته بسیج را پیشاپیش به لشکر بزرگ و عظیم بسیجیان تبریک گفت و اظهار داشت: باید تشکر کنیم از بسیجیانی که در همه عرصه‌ها حضور پیدا می‌کنند و این عظمت ایران اسلامی را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه معمار کبیر انقلاب این بسیج را شناسایی کردند و امروز ملت ایران از خدمات بسیجیان بهره مند است، تصریح کرد: بسیج خارج چشم مستکبرین است و بسیجیان خود را فدای انسان های با عظمت در جامعه می کنند.