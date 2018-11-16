به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، رسانه های کویتی از اخراج یک صهیونیست از کویت در کمتر از ۲۴ ساعت پس از ورودش به این کشور خبر دادند.

وزارت کشور کویت اعلام کرد که بن تزیون چدنووسکی، همان صهیونیستی است که تنها پس از گذشت ۱۸ ساعت از حضورش در کویت اخراج شد و این پس از آن بود که ولید الطبطبائی از وزارت کشور کویت خواسته بود که وی را بازداشت کنند.

کویتی ها که در نمایشگاه کتاب در کویت حضور داشتند با پرسه زدن این صهیونیست در یکی از غرفه ها شوکه شدند.

این صهیونیست مدعی شد که به کویت آمده است تا از فرهنگ کویت مطلع شود!

شایان ذکر است که روند عادی سازی روابط میان تل آویو و کشورهای حوزه خلیج فارس با شدت بیشتری دنبال می شود.