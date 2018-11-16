محور پایانه مرزی مهران بازگشایی شد

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش شدید باران طی امروز باعث جاری شدن سیل در شهرستان مهران شد که در پی آن جاده پل زائر تا پایانه مرزی نیز مسدود شد.

وی گفت: محور پایانه مرزی مهران که بر اثر آب گرفتی یک لاین آن مسدود شده بود با تلاش عوامل راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مهران بازگشایی شد.

به علت جاری شدن سیل در مسیر پل زائر ۱۱ کیلومتری پایانه مرزی مهران، طی ساعاتی برای خودروهایی که در مسیر پایانه مرزی مهران بود اختلال ایجاد کرد و منجر به واژگون شدن یک دستگاه خودرو اتوبوس شد.

گفتنی است بارش شدید باران از شب گذشته تا ظهر امروز در مناطق مختلف استان ایلام ادامه داشت که هم اکنون وضعیت هوا در استان پایدار شد.