«مجموعۀ شعرهای نوذر پرنگ» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحوم «نوذر پرنگ» شاعر و ترانهسرا که بیشتر به خاطر سرودن ترانۀ «تولدت مبارک» مشهور است، از شاعران و ترانهسرایان توانمند ایرانی معاصر ایرانی در قالبهای مختلفی چون غزل، مثنوی، چهارپاره و شعر نو اشعار بسیاری دارد. در دهههای ۳۰ و ۴۰ اشعار پرنگ در مجلههایی چون سخن، فردوسی و... چاپ میشد، و اهالی ادب و شعر در آن روزگار با سبک شعری او آشنایی خوبی داشتند.
او از معدود شاعران معاصر است که آشنایی خوبی با مبانی زبانشناسی و ریشهشناسیِ واژه داشت. او فارغ التحصیل رشته ادبیات تطبیقی و زبانشناسی باستانی از دانشگاه «رایس» آمریکا بود.
پیشتر دو کتاب حاوی اشعار مرحوم «نوذر پرنگ» منتشر شده بود؛ نخستین آنها کتابی بود با عنوان «فرصت درویشان» که به همت سعید نیازکرمانی در سال ۱۳۶۵ توسط انتشارات پازنگ روانه بازار کتاب شد. کتاب دوم با عنوان «آن سوی باد؛ مجموعهای از سرودههای نوذر پرنگ» در سال ۱۳۸۲ به کوشش بیژن ترقی از سوی انتشارات سنایی منتشر شد.
حالا انتشارات «هنر موسیقی» مجموعه سرودههای نوذر پرنگ را در قالب جمعآوری و منتشر کرده است. در این کتاب که «مجموعهشعرهای نوذر پرنگ» نام دارد، افزون بر اشعار منتشرشده و منتشرنشده این شاعر توانا، اصلاحات و دستنویسهای نوذر پرنگ هم انتشار یافته است.
انتشارات «هنر موسیقی» این کتاب را در قطع رقعی، ۳۶۴ صفحه و با قیمت ۲۸ هزار تومان منتشر و روانه بازار کتاب کرده است.
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