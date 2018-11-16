دوران قدرت نمایی آمریکا به سر آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی نعیمآبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس، بابیان اینکه کسی که انصاف داشته باشد از اشیا به وجود خالق عظیم پی میبرد، تصریح کرد: همان خدایی که پیغمبرش را به همهچیز مجهز کرده جانشین ایشان را هم مجهز فرموده است.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با اشاره به ولادت خاتمالانبیا(ص) به روایت شیعه و اهل سنت، عنوان کرد: ایجاد هفته وحدت یکی از برکات انقلاب اسلامی ایران است البته نه به این معنا که همه یکی هستیم.
امام جمعه بندرعباس ضمن گرامی داشت هفته وحدت تاکید کرد: هنر این است که در عین اختلافات در کنار یکدیگر باشیم که در این تفکر عقلانیت در صدر اعلی است.
آیتالله نعیم آبادی ضمن دعا در حق فرزندان ااسلام در غزه ابرازداشت: آمریکا یک بلوف خانه است زیرا کسی که سر و صدا می کند می ترسد اما ایران مستقل است و شاخ آمریکا را شکستیم.
وی با بیان مرگ بر دلار و آمریکایی که نوسانات نرخ دلار در دست اوست، خاطرنشان کرد: گرانی در تمامی کشورها پیش می آید و از آنجایی که دشمن در ایران چنگ اقتصادی به پا کرده اند لذا مردم باید همچون جنگ تحمیلی مقاومت کنند.
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