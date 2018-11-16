مسئولان به مشکلات اصلی توجه کنند/ انتقاد از ورود زنان به ورزشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در مصلای قدس این شهر برگزار شد با تسلیت فرارسیدن شهادت امام یازدهم شیعیان، اظهار داشت: امام حسن عسکری(ع) دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشتند و فرمودند که هیچ یک از پدرانم سختی و محنتی که من کشیدم را نکشیدند.

وی ابراز داشت: آماده‌سازی شیعیان برای مواجه با دوران غیبت، همچنین معرفی امام پس از خود، مبارزه با فتنه گران و مدعیان امامت از جمله مسائل مهمی بود که امام حسن عسکری علیه السلام با آنها روبه‌رو بود.

امروز نیازمند بازخوانی تعالیم پیامبر اسلام هستیم

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله در ادامه با اشاره به در پیش بودن هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: در این ایام مسلمین جهان از پیامبر خدا بیشتر یاد می‌کنند و ما امروز نیازمند بازخوانی تعالیم پیامبر اسلام هستیم.

وی افزود: یکی از برکات انقلاب اسلامی مطرح کردن اسلام ناب محمدی است که توانسته جاهلیت مدرن را پشت سر بگذارد و با عنایت خداوند قرن آینده، قرن اسلام ناب محمدی خواهد بود.

آیت الله سعیدی، ولایت فقیه را زمینه‌ساز تشکیل حاکمیت امام عصر برشمرد و گفت: اسلام ناب اهل بیت(ع) در واقع تداوم بخش مسیر رسول الله است و معارف اسلام محمدی در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت تجلی یافته است و جدایی اسلام پیامبر اکرم و اهل بیت(ع) در حقیقت انحرافی و خطرناک است.

وی همچنین تشیع را امتداد بخش مسیر رسول الله(ص) برشمرد و افزود: این ولایت اهل بیت است که می‌تواند مسلمین و امت اسلام را در دریای تلاطم فتنه‌ها هدایت و راهبری کند.

افول آمریکا نمایان شده است

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه افول آمریکا نمایان شده است، ادامه داد: امروز دیگر لیبرال دموکراسی به دلیل مسخ هویت و ارزش‌های انسانی جذابیتی ندارد و انسان گرفتار بحران هویت به دنبال مکتبی است که بتواند ایمان و علم را بر اساس فطرت انسانی زنده کند که این از اسلام و مکتب ناب محمدی بر می‌آید.

وی با بیان اینکه امروز شاهدیم که در غرب پیشرفت و توسعه اسلام رشد چشمگیری داشته است، افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس اسلام ناب محمدی(ص) این دین به عنوان احیاگر جامعه و نسخه شفابخش مشکلات انسانی به جهان ارائه شده است.

آیت الله سعیدی بیان داشت: انقلاب اسلامی در دهه چهارم و پنجم خود می‌تواند با تکیه بر نظریه مقاومت در برابر دشمنان، لیبرال دموکراسی را به سقوط بکشاند.

وی در ادامه با اشاره به عملیات جبهه مقاومت و کشته شدن صهیونیست‌ها اظهار داشت: روزهای اخیر نیروهای مقاومت توانستند ضربه‌های سنگینی به صهیونیست‌ها وارد کنند و امروز این فرموده مقام معظم رهبری که دوران بزن و دررو تمام شده است به اثبات رسیده و امیدواریم همانگونه که رهبر معظم انقلاب پیش بینی کردند در ۲۵ سال آینده چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نماند.

امام جمعه قم عنوان کرد: مسئولان ارشد کشوری می‌بایست به مسائل اصلی کشور و مشکلات مردم در جنگ اقتصادی دشمنان توجه کنند و برای از میان برداشتن تحریم‌ها همت کنند.

وی تصریح کرد: این زیبنده مسئولان نظام جمهوری اسلامی نیست که به جای پرداختن به مسائل و مشکلات کشور به مسائل حاشیه‌ای همانند حضور زنان در ورزشگاه‌ها بپردازند.

آیت الله سعیدی عنوان کرد: حوزه‌های علمیه و مراجع معظم تقلید بارها در این زمینه موضع گیری داشته‌اند اما متأسفانه برخی برخلاف نظر مرجعیت عمل می‌کنند.

وی با انتقاد از سخنان وزیر امور خارجه در خصوص پولشویی در داخل کشور، اظهار داشت: این سخنان زیبنده نبود و مسئولان دستگاه دیپلماسی کشور می‌بایست در موضع‌گیری‌های خود سه اصل عزت حکمت و مصلحت را رعایت کنند.