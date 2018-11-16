به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران ضمن تشکر از زحمات «امان اله مستعد» پیشکسوت ورزش استان و شهرستان بروجرد که مدت یکسال به عنوان مدیر اداره ورزش و جوانان بروجرد فعالیت داشتند، گفت: ایشان در شرف بازنشستگی است و کمک خواهیم کرد تا با خاطرات خوبی خدمت سی ساله را به پایان برسانند.

وی تصریح کرد: ورزش بروجرد از ظرفیت بالایی برخوردار است و به عنوان قطب ورزش استان مورد توجه است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به نارضایتی برخی ورزشکاران و هیئت های ورزشی از مدیریت شهرستان طی یکسال گذشته، گفت: طی دو ماه گذشته پس از مشورت های لازم با فرماندار بروجرد، هر دو نماینده مردم شریف شهرستان بروجرد در مجلس شورای اسلامی و همینطور برگزاری چندین جلسه با صاحب نظران و ورزشکاران شهرستان به این جمع بندی رسیدیم که از بین نیرو های جوان، بومی و پرسنل ورزش و جوانان فرد دیگری را برای مدیریت اداره ورزش و جوانان بروجرد منصوب کنیم تا با تعامل بهتر با مسئولین استانی و شهرستانی و استفاده از ظرفیت های هر دو نماینده شهرستان امور را عهده دار شود.

عزیزپور افزود: به زودی آیین تودیع امان اله مستعد و معارفه سرپرست اداره ورزش و جوانان بروجرد انجام خواهد شد.

وی ضمن تشکر و قدردانی از همه دلسوزان خصوصاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از علاء الدین بروجردی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز که نسبت به مدیریت ورزش در حوزه شهرستان بروجرد گلایه کرده بودند و از وزیر ورزش خواست تا به ورزش لرستان خصوصا ورزش بروجرد توجه بیشتری داشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان یادآور شد: اظهار نظر و نقطه نظرات نمایندگان بروجرد در مجلس شورای اسلامی تماماً از روی دلسوزی و به منظور پیشرفت ورزش شهرستان است و حق دارند نسبت به مسائل شهرستان حساس باشند.