به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سد یوسف طباطبایی نژاد در خطبه های نماز جمعه این هفته اصفهان با بیان اینکه دشمنان دین همواره درصدد آسیب رساندن به افراد دین دار و مومن بوده‌اند، اظهار داشت: بر این اساس تحریم‌های اقتصادی در طول تاریخ اسلام نیز وجود داشته است، مثال بارز در این زمینه محاصره مسلمانان در شعب ابی طالب است

وی افزود: امروز نیز مشکلاتی که از سوی کشورهایی مانند آمریکا و با همدستی آل سعود بر سر مسلمانان آوار می شود ناشی از حقد و کینه آنها نسبت به دین‌ الهی است اما یقیتا خداوند یار مومنان است و هر نوع بدی و فریبکاری دشمنان نیز به خودشان بازمی‌گردد.

ملت ایران با اتحاد و همدلی از تحریم‌های ناجوانمردانه عبور خواهد کرد

امام جمعه اصفهان تصریح کرد: ملت ایران همچون همیشه از این تهدید ها نمی هراسد و با اتحاد بی بدیل خود از تحریم‌های ناجوانمردانه عبور خواهد کرد و البته در این راه مسئولان نیز باید هوشیار و آگاه باشند و برنامه ریزی های اصولی را در دستور کار قرار دهند.

وی اضافه کرد: نباید این نکته را نیز از نظر دور نگه داریم که برخورد جدی با محتکران همچون گذشته انجام شود، افرادی که در این دوران سخت کالاهای ضروری مردم را احتکار کردند در پیشگاه خداوند چگونه جوابگو خواهند بود، این افراد حتی اکنون که قیمت دلار پایین آمده است ثمره کار خود را می بینند.

اجازه ندهیم نقشه‌های دشمنان با عملکرد غلط برخی از ما به نتیجه برسد

طباطبایی نژاد بیان داشت: به چه دلیل برخی که قیمت کالاهای خود را با وجود خرید قبلی به بهانه افزایش دلار بالا بردند هنوز به این رویکرد غلط ادامه داده ودر شرایط حاضر که قیمت دلار پایین آمده است همچنان کالا را به قیمت قبلی می فروشند، نباید اجازه دهیم نقشه‌های دشمنان با عملکرد غلط برخی از ما به نتیجه برسد.

وی به حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) مبنی بر اینکه «دوست نداریم شیعیان ما فحش دهند بلکه خصلت‌های بد دشمنان اهل‌بیت را بگویند» اشاره و تاکید کرد: هفته وحدت را در پیش رو داریم، در این ایام تمام مسلمانان پیرو پیامبر گرامی اسلام با تمسک به شیوه و مرام این حضرت باید با یکدیگر با مسالمت رفتار کرده و اتحاد میان مذاهب حفظ شود.

روز 25 آبان سندی مهم از از روحیه ایثارگری بی بدیل مردم شهیدپرور اصفهان است

امام جمعه اصفهان با گرامیداشت ۲۵ آبان به عنوان روز حماسه و ایثار مردم اصفهان نیز گفت: مردم اصفهان در یک روز بیش از ۳۷۰ شهید را تشییع کردند و همان روز کاروان عظیمی از جوانان را روانه جبهه‌های دفاع از حق و ایستادگی در برابر باطل کردند که نشان از روحیه ایثار و انقلابی گری این مردم شهید پرور دارد.