موشک های جبهه مقاومت موفقیت بزرگی برای فلسطینیان بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدموسی آتش زر ظهر امروز جمعه در خطبه های نماز جمعه این هفته بناب گفت: جبهه مقاومت با۴۷۰ موشکی که به قلب رژیم صهیونیستی زد، موفقیت بزرگی برای فلسطینیان و پیروزی بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی است و این حملات باعث شد که مسئولان آن رژیم غاصب درخواست آتش بس کنند.

وی افزود: قدرت شلیک موشک ها توسط جبهه مقاومت هیمنه اسرائیل غاصب را شکست.

خطیب موقت جمعه شهرستان بناب سپس با اشاره به موفقیت ورزشکاران معلول ایرانی در صحنه های مختلف ورزشی و تمجید مقام معظم رهبری از تلاش این ورزشکاران تصریح کرد: ورزشکاران در کنار کسب مدال های خوش رنگ توانستند ارزش های خود را در سطح دنیا به نمایش بگذارند و امیدواریم ورزشکاران اعزامی در کنار مبارزه و تلاش برای کسب عناوین قهرمانی همچنان چهره مذهبی را در کنار مبارزات ورزشی به نمایش بگذارند.

حجت الاسلام آتش زر همچنین به سکوت مجامع بین المللی در قبال به خاک و خون کشیده شدن مردم علی الخصوص کودکان یمنی توسط رژیم سعودی اشاره و اظهار کرد: یقیناً پیروزی نهایی از آن مردم یمن است و خداوند دشمنان آن ها را به خاک مذلت خواهد نشاند.

وی در ادامه خطبه های نمازجمعه با اشاره به فرا رسیدن هفته وحدت و تبریک این مناسبت بزرگ یادآور شد: مردم انقلابی ایران اسلامی علیرغم تبلیغات و سمپاشی های منفی دشمنان با حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان ضمن اینکه وحدت و همدلی خود را نشان دادند، از طرف دیگر به دشمنان نشان دادند که همچنان به دین و انقلاب خود وفادار هستند.

امام جمعه موقت شهرستان بناب تصریح کرد: مسئولان کشور نیز باید ضمن حفظ هوشیاری خود مراقب توطئه های دشمنان بوده و از تکیه به قدرت های پوشالی اجتناب کنند و با تکیه به مردم خداوند متعال را پشتوانه خود بدانند که قطعاً با مقاومت و استقامت همین مردم و تلاش شبانه روزی مسئولان دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهند ماند.