شتاب توسعه کشور با به کارگیری مدیران جوان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد نجمی پور در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان با تسلیت شهادت امام حسن عسکری (ع) گفت: هر کدام از ائمه دوازده گانه شیعیان (ع) بنا به شرایط زمان، مشی و شیوه خاصی را برای دفاع و گسترش حق و مبارزه با باطل اتخاذ می کردند اما در حقیقت تمامی آن ها یک نور واحد هستند.

وی ادامه داد: سیره و سخنان آن حضرات(ع) بالاترین الگو و نمونه ای است که خداوند تعالی برای طالبان سعادت قرار داده است اما این مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر با مطالعه و علم به سنت ،مشی و روش حضرات معصومین(ع) و عمل به آن ها.

وی در ادامه با اشاره به نهم ربیع الاول؛ آغاز امامت، ولایت و خلافت امام منتظر حضرت مهدی موعود(عج) اظهار کرد: در زمان غیبت پیروان حضرت باید با انتظار واقعی یعنی عمل قلبی و درونی و اعمال خیر و پرهیز از گناه، انجام واجبات، داشتن اخلاق الهی و دعوت همیشگی دیگران به دین خدا جامعه ی مهدوی را شکل دهند.

وی در ادامه با اشاره به سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام خمینی(ره) تشکیل بسیج مستضعفان، ازجمله اساسی ترین عوامل در جهت خنثی سازی توطئه های دشمن به حساب می آید.

نجمی پور در ادامه با تاکید بر ضرورت جوانگرایی در مدیریت کشور گفت: برکات جوانگرایی را می توان در مواردی چون؛ فرصت برای ارتقاء و کارآمدی مدیریت کشور، کمک به پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، استفاده از ظرفیت جوانان در حل مشکلات کشور، تضمین موفقیت کشور در عرصه های مختلف و... برشمرد.

وی تصریح کرد: لذا اکنون که قرار است با بازنشستگی بخشی از مدیران کشورتغییر کنند، لازم است با واگذاری مدیریت به جوانان ، در مسیر پیشرفت کشور شتاب ایجاد کرد.