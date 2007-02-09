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۲۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۷:۱۴

به شکرانه پیروزی شکوهمند انقلاب‌ اسلامی انجام می شود؛

گلبانگ تکبیر ملت قهرمان ایران در شب پیروزی انقلاب اسلامی

گلبانگ تکبیر ملت قهرمان ایران در شب پیروزی انقلاب اسلامی

ملت مسلمان ایران به شکرانه پیروزی شکوهمندانقلاب‌اسلامی ساعت 21 شنبه 21 بهمن از ماذنه ها و گلدسته‌های مساجد، هیئات و پشت بام منازل و اماکن ساسر کشور، ندای "الله اکبر" سر می‌دهند .

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی دهه فجر با صدور اطلاعیه ای اعلام کردند، غریو فریادهای کوبنده الله اکبر ملت آزاده و سرافراز ایران اسلامی در سراسر میهن عزیزمان طنین انداز می شود و ندای حق طلبی ، وحدت و همدلی را به گوش جهانیان خواهد رساند .

در این اطلاعیه همچنین آمده است : خروش عظیم ملت غیور و سربلند ایران در شب بیست و دوم بهمن ماه سال 1357 موجب در هم شکستن استکبار جهانی و فروپاشی رژیم ستمشاهی پهلوی گردید .

" الله اکبر"ی که از اعماق وجود یکایک ملت سلحشور ایران به پا خواست و از عمق ایمان و توکل به خدای سبحان نشات گرفت .

" الله اکبر "ی که روح امید ، استقامت ، پایداری و ایمان را در قلوب ملت ایران زنده کرد و طلوع خورشید پیروزی را در پگاه بیست و دوم بهمن ماه در پی داشت .

" الله اکبر" ی که امید بخش دوستان و بیم دهنده دشمنان است و نوید بخش طلوع ستاره های نیکبختی درآسمان پرفروغ ایران است .

" الله اکبر" ی که از عمق جان برآمده و بر زبان های گویای حق طلبان استکبار ستیز ، جاری گشت و شب سیاه ظلمت را به سپیدی صبحگاه امید بدل ساخت .

در پایان این اطلاعیه آمده است : شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی از ملت بزرگوار و سرافراز خواستند بار دیگر در شب پیروزی غرورآفرین انقلاب اسلامی با ندای الله اکبر و حق طلبی پاسخ یاوه گویان جهانی بویژه آمریکای جنایتکار را بدهند و وحدت و انسجام خود را با زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمان های والای آنان به اثبات برسانند و از دستاوردهای سترگ انقلاب اسلامی به خصوص در زمینه فناوری صلح آمیز هسته ای حمایت کنند .

کد مطلب 445982

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