گلبانگ تکبیر ملت قهرمان ایران در شب پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی دهه فجر با صدور اطلاعیه ای اعلام کردند، غریو فریادهای کوبنده الله اکبر ملت آزاده و سرافراز ایران اسلامی در سراسر میهن عزیزمان طنین انداز می شود و ندای حق طلبی ، وحدت و همدلی را به گوش جهانیان خواهد رساند .

در این اطلاعیه همچنین آمده است : خروش عظیم ملت غیور و سربلند ایران در شب بیست و دوم بهمن ماه سال 1357 موجب در هم شکستن استکبار جهانی و فروپاشی رژیم ستمشاهی پهلوی گردید .

" الله اکبر"ی که از اعماق وجود یکایک ملت سلحشور ایران به پا خواست و از عمق ایمان و توکل به خدای سبحان نشات گرفت .

" الله اکبر "ی که روح امید ، استقامت ، پایداری و ایمان را در قلوب ملت ایران زنده کرد و طلوع خورشید پیروزی را در پگاه بیست و دوم بهمن ماه در پی داشت .

" الله اکبر" ی که امید بخش دوستان و بیم دهنده دشمنان است و نوید بخش طلوع ستاره های نیکبختی درآسمان پرفروغ ایران است .

" الله اکبر" ی که از عمق جان برآمده و بر زبان های گویای حق طلبان استکبار ستیز ، جاری گشت و شب سیاه ظلمت را به سپیدی صبحگاه امید بدل ساخت .

در پایان این اطلاعیه آمده است : شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی از ملت بزرگوار و سرافراز خواستند بار دیگر در شب پیروزی غرورآفرین انقلاب اسلامی با ندای الله اکبر و حق طلبی پاسخ یاوه گویان جهانی بویژه آمریکای جنایتکار را بدهند و وحدت و انسجام خود را با زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمان های والای آنان به اثبات برسانند و از دستاوردهای سترگ انقلاب اسلامی به خصوص در زمینه فناوری صلح آمیز هسته ای حمایت کنند .