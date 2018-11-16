وحدت مسلمانان و مقاومت فلسطین باعث نابودی رژیم صهیونیستی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدتقی پورمحمدی ظهر امروز جمعه در خطبه های نماز جمعه مراغه با بیان اینکه نابودی اسرائیل غاصب نزدیک است، گفت: انسجام کشورهای اسلامی می تواند زمینه ساز نابودی رژیم صهونیستی و آزادی قدس شریف باشد.

وی همچنین با بیان اینکه موشک باران سرزمین های اشغالی توسط گروه های مقاومت فلسطینی یک پیروزی مهم است، گفت: پاسخ قاطع به رژیم صهیونیستی راه رهایی مردم فلسطین است.

وی با تاکید بر اینکه باید مقاومت مردم مظلوم فلسطین تداوم یابد، گفت: حرکت فلسطینی ها در دو روز درگیری با رژیم صهیونیستی نشان داد که گنبد آهنین و کاخ شیشه ای آنها شکستنی است.

پورمحمدی همچنین ادامه داد: تسلیم شدن و اعلام آتش بس از سوی رژیم غاصب اسرائیل نشان داد که نقش مقاومت و پاسخ محکم فلسطین در برابر زیاده خواهی های این رژیم تاثیرگذار است.

عضو مجلس خبرگان رهبری سپس به فرارسیدن هفته کتاب و کتاب‌خوانی اشاره کرد و گفت: کتاب بزرگترین عامل صیانت از اندیشه‌ ها و علم دانشمندان است و حضور صرف در فضای مجازی نمی تواند موجب افزایش معلومات شود.

وی گفت: کتابخوانی زمینه ساز رشد و تعالی علمی را فراهم می کند و از این رو باید در مطالعه کتاب ها اهتمام بیشتری شود و فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید گسترش یابد.

پورمحمدی همچنین به سالروز درگذشت علامه طباطبایی و علامه جعفری اشاره کرد و با بیان اینکه این دو عالم بزرگ شیعه از مفاخر جهان اسلام و از خطه آذربایجان هستند، گفت: نقش حوزه های علمیه در پرورش علمای بزرگ خیلی مهم است.

وی با اشاره به هفته وحدت تاکید کرد: اتحاد و همدلی باید بین مسلمانان تقویت و حفظ شود.