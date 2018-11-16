اوضاع اردوگاه الرکبان سوریه شبیه اردوگاههای جنگ جهانی دوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «یوری تاراسوف»، نماینده ویژه وزارت دفاع روسیه وضعیت اردوگاه پناهجویان سوری در منطقه «الرکبان» را بسیار بحرانی و در آستانه فاجعه انسانی عنوان کرده است.
نماینده ویژه وزارت دفاع روسیه که در جریان نشستی در ارتباط با کمکهای بشر دوستانه و آتش بس سوریه در ژنو سوئیس سخنرانی میکرد، وضعیت غیرانسانی آوارگان سوری در اردوگاه الرکبان را متوجه نیروهای آمریکایی در سوریه دانست که بطور غیرقانونی در این منطقه حضور دارند.
این مقام روسی افزود که برای پایان دادن به وضعیت غیرانسانی آوارگان در این اردوگاه لازم است تا منطقهای ۵۵ کیلومتری در مجاورت پایگاه «تنف» از کنترل نیروهای آمریکایی خارج شود و در این خصوص روسیه آماده همکاری با سازمانهای بینالمللی جهت کمکهای انسانی و پایان دادن به وضعیت بحرانی موجود در الرکبان است.
از سوی دیگر یک مقام روسی دیگر نیز در نشست ژنو، در موضعگیری مشابهی وضعیت اردوگاه الرکبان را بسیار غیرانسانی و مشابه اردوگاههای جنگ جهانی دوم ارزیابی کرد.
«میخائیل میزینتسف» مسئول مرکز مدیریت دفاع ملی روسیه که در جلسه مذکور حضور داشت با توصیف وضعیت آوارگان الرکبان به پناهجویان جنگ جهانی دوم، جامعه جهانی را بدلیل سکوت در برابر این موضوع مورد انتقاد قرار داد.
به گفته مسئول مرکز مدیریت دفاع ملی روسیه، آوارگان سوری که در اردوگاه الرکبان تحت کنترل نظامیان آمریکایی به سر میبرند، در واقع به گروگان گرفته شدهاند و سازمان ملل در این ارتباط فعالیت قابل توجهی دنبال نکرده است.
میزینتسف همچنین گفته است که فقط طی یک ماه گذشته بیش از ۱۰۰ نفر از پناهجویان در این اردوگاه بر اثر بیماریهای واگیر دار جان خود را از دست دادهاند.
اردوگاه الرکبان در جنوب سوریه و در نزدیکی مرز اردن، در منطقهای قرار دارد که در حال حاضر در کنترل نظامیان آمریکایی است.
نظر شما