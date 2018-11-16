حضور ملی پوش فوتسال در تیم ایتالیایی قطعی شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پایان تورنمنت تبریز بود که محمدرضا سنگ سفیدی ملی پوش تیم مس سونگون اعلام کرد با پیشنهاد تیم الیمپوس رم ایتالیا به این کشور سفر می کند. سنگ سفیدی از آن زمان در ایتالیا به سر می برد ولی خبری از پیوستنش به این تیم منتشر نشد. این بازیکن حتی خودش هم سکوت پیشه و باشگاه مس سونگون هم از وضعیتش اعلام بی خبری می کند.

با این حال به نظر می رسد مراحل انتقال سنگ سفیدی به تیم مس بعد از چند ماه به نتیجه رسیده است.

سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال که از فردا شنبه دور جدید تمرینات این تیم را قبل از سفر به اسلواکی پیگیری می کند، در این مدت جویای وضعیت ملی پوشانی که خارج از ایران بازی می کنند بوده است. سنگ سفیدی هم که یکی از بازیکنان اصلی تیم ملی بوده است، در تماس ناظم الشریعه اعلام کرده است که مشکل ویزای کارش در ایتالیا رفع شده و به زودی به ایران می آید تا خودش را آماده بازی در ایتالیا کند.