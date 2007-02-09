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۲۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۷:۳۸

صمد مرفاوی پس از تساوی برابر فجرسپاسی:

اشتباه داور پیروزی را از ما گرفت/ از عملکرد بازیکنان استقلال راضی هستم

اشتباه داور پیروزی را از ما گرفت/ از عملکرد بازیکنان استقلال راضی هستم

سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: اشتباه فاحش داور باعث از دست رفتن پیروزی تیم ما در واپسین دقایق مسابقه شد.

به گزارش خبرنگارمهر، صمد مرفاوی که پس از توقف تیمش مقابل فجر سپاسی در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: قبل از به ثمر رسیدن گل تساوی فجر، بازیکن آنها خطای محسوسی روی علیزاده انجام داد اما داور بدون توجه به این صحنه دستور به ادامه بازی داد.

وی ادامه داد: اگر داور آن خطا را اعلام می کرد گل تساوی فجر به ثمر نمی رسید. من معتقدم اشتباه فاحش داور باعث از دست رفتن پیروزی تیم  استقلال در واپسین دقایق مسابقه شد.

سرمربی استقلال همچنین تاکید کرد: بازیکنان دقیقا هرآنچه از آنها خواسته بودیم را در زمین مسابقه پیاده کردند و در دقایق پایانی هم به گل برتری دست پافتیم اما اشتباه داور پیروزی ما را به تساوی تبدیل کرد. از عملکرد بازیکنانم راضی هستم و امیدوارم بتوانیم در دیدارهای آینده به پیروزی برسیم.

کد مطلب 445987

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