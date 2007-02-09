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۲۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۹:۳۰

وزیر کار و امور اجتماعی در بیرجند:

مشکل بیکاری با شعار حل نمی‌شود / عزم ملی کارآفرینی در ایران وجود دارد

مشکل بیکاری با شعار حل نمی‌شود / عزم ملی کارآفرینی در ایران وجود دارد

محمد جهرمی با تاکید بر اینکه مشکل بیکاری با شعار حل نمی‌شود، گفت: اشتغال امری وابسته به سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی، عزم ملی و حرکت‌های عظیم تولیدی و صادراتی است که البته توانایی این عزم ملی در ایران وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد جهرمی امروز در جمع مردم شهرستان بیرجند با بیان این مطلب، اظهار داشت: جوانان باید برای رفع نیاز جامعه تلاش کنند و مسوولان نیز باید بستر را برای جوانان و اجرای طرح‌های اشتغالزا فراهم نمایند.

 
وزیر کار و اموراجتماعی تلاش برای کسب مهارت در کنار دانش ، حفظ و توسعه کار، کاهش قیمت تمام شده و فرهنگ‌ سازی برای ایجاد کار را مورد تاکید قرار داد و افزود: دولت نیز برای عمران و آبادی ، افزایش درآمد سرانه، حل مشکل مسکن، ازدواج و اشتغال جوانان تلاش می‌کند.

 

به گفته جهرمی ایران زمانی به پیروزی رسید که در دنیا تنها دو قطب شرق و غرب وجود داشت و خیل قیام ها و استقلال طلبی ها که اتفاق می افتاد، بعد از مدتی دوباره آنها را به سمت استکبار وابسته می کرد.

 

وی سپس به برخوردهای سیاسی، تحریم های اقتصادی و مجموعه سیاست های تبلیغاتی، انواع کمک های نظامی و نقدی  آمریکا برای ضربه زدن به انقلاب اشاره کرد و گفت: استکبار در طول این 28 سال حتی یک لحظه انقلاب اسلامی، رهبری، مسئولان، مردم را راحت نگذاشت.

 

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: علیرغم تحریم های فراوان و جنگ 8 ساله، امروز در خاورمیانه و منطقه و برخی کشورها پیشرفته تر هستیم.

 

جهرمی، تمامی پیشرفت ها و دستاوردهای اخیر جمهوری اسلامی را بر اثر تحقیقات و بررسی های جوانان معتقد و با ایمان ایران دانست و خاطر نشان کرد: تا زمانیکه دین خدا در کشور حاکم باشد و همه واحد و همدل در جهت اعتلا برای حفظ اسلام قدم برداریم، دشمن هیچ غلطی نمی تواند بکند .

کد مطلب 445989

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