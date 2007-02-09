به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد جهرمی امروز در جمع مردم شهرستان بیرجند با بیان این مطلب، اظهار داشت: جوانان باید برای رفع نیاز جامعه تلاش کنند و مسوولان نیز باید بستر را برای جوانان و اجرای طرح‌های اشتغالزا فراهم نمایند.



وزیر کار و اموراجتماعی تلاش برای کسب مهارت در کنار دانش ، حفظ و توسعه کار، کاهش قیمت تمام شده و فرهنگ‌ سازی برای ایجاد کار را مورد تاکید قرار داد و افزود: دولت نیز برای عمران و آبادی ، افزایش درآمد سرانه، حل مشکل مسکن، ازدواج و اشتغال جوانان تلاش می‌کند.

به گفته جهرمی ایران زمانی به پیروزی رسید که در دنیا تنها دو قطب شرق و غرب وجود داشت و خیل قیام ها و استقلال طلبی ها که اتفاق می افتاد، بعد از مدتی دوباره آنها را به سمت استکبار وابسته می کرد.

وی سپس به برخوردهای سیاسی، تحریم های اقتصادی و مجموعه سیاست های تبلیغاتی، انواع کمک های نظامی و نقدی آمریکا برای ضربه زدن به انقلاب اشاره کرد و گفت: استکبار در طول این 28 سال حتی یک لحظه انقلاب اسلامی، رهبری، مسئولان، مردم را راحت نگذاشت.

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: علیرغم تحریم های فراوان و جنگ 8 ساله، امروز در خاورمیانه و منطقه و برخی کشورها پیشرفته تر هستیم.

جهرمی، تمامی پیشرفت ها و دستاوردهای اخیر جمهوری اسلامی را بر اثر تحقیقات و بررسی های جوانان معتقد و با ایمان ایران دانست و خاطر نشان کرد: تا زمانیکه دین خدا در کشور حاکم باشد و همه واحد و همدل در جهت اعتلا برای حفظ اسلام قدم برداریم، دشمن هیچ غلطی نمی تواند بکند .