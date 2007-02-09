پیروزی پرسپولیس برابر سپاهان / صعود تیم دنیزلی به رده سوم جدول

به گزارش خبرنگار مهر ، در آخرین دیدار از هفته هجدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر از ساعت 30/15 دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی تهران دو تیم پرسپولیس و سپاهان در حضور بیش از 50 هزار تماشاگر و به قضاوت محسن قهرمانی به مصاف هم رفتند که در پایان تیم فوتبال پرسپولیس موفق شد با نتیجه 2 بر1 مهمان خود را شکست دهد.

در نیمه اول این دیدار و در دقیقه 8 ابولفضل حاجی زاده با ضربه سر دروازه سپاهان را باز کرد تا نیمه اول با نتیجه یک برصفر به پایان برسد. در نیمه دوم سپاهان اکثر زمان بازی را در اختیار داشت و حملات زیادی را روی دروازه پرسپولیس انجام داد و بالاخره در دقیقه 79 توسط محرم نوید کیا به گل تساوی دست یافت.

پرسپولیس که به دنبال سه امتیاز این دیدار بود پس از دریافت گل تساوی حملاتش را روی دروازه سپاهان آغاز کرد و در دقیقه 89 روی ضربه ایستگاهی مهرزاد معدنچی به گل برتری دست یافت.

با این پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس با 31 امتیاز به رده سوم صعود کرد و سپاهان به رده پنجم سقوط کرد.

در پایان هفته هجدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر تیم فوتبال سایپا با 41 امتیاز همچنان صدرنشین است و تیم فوتبال استقلال با 33 امتیاز در رده دوم قرار دارد.