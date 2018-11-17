ثبت قراردادهای سفیدامضا در والیبال برای فرار از مالیات!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حواشی موجود در تیم والیبال بانوان توپکا و ورود مجدد آن به جدول رقابت های لیگ برتر، این بار تیم والیبال توپکا مردان در رقابت‌های دسته یک نیز دستخوش حواشی جدید شده است و فرهاد میرزایی مربی تیم توپکا قید حضور در این تیم را زد.

فرهاد میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره دلایل خروجش از تیم توپکا گفت: در بحث قراردادها با این تیم مشکل داشتیم. از ما خواستند تا قرارداد سفید امضا کنیم چرا که به گفته خودشان می خواستند به فدراسیون مالیات ندهند. در صورتی که مالیاتی که قرار است از مبلغ قراردادها کم شود به بازیکنان و مربیان مربوط است و ربطی به باشگاه ندارد که بخواهند آن را پرداخت کنند.

وی افزود: باشگاه یک مبلغی با مربی قرارداد می بندد. حال این مربی خودش می داند چگونه این پول را استفاده کند. دلیل دیگرم برای جدایی از تیم مسائل فنی بود و نتوانستم به توافق نهایی برسم چرا که آنچه برای یک تیم حرفه ای مورد نیاز بود وجود نداشت و من نیز ترجیح دادم در این تیم نمانم. وسایلی که در حد تمرین تیم بزرگسالان بود در این تیم مهیا نشد.

میرزایی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دلیل امضای قراردادهای سفید امضا چه بود، گفت: ابتدا یک قرارداد چهار برگی فدراسیون مقابل ما گذاشته شد و ما آن را امضا و اثر انگشت زدیم و در آن اسم، مشخصات و مبلغ ذکر شد. روز بعد یک قرارداد تایپی مقابل ما قرار دادند که دقیقا شبیه همان قرارداد فدراسیونی بود اما بدون مبلغ و از همه بازیکنان و مربیان نیز خواستند آن را امضا کنند و دلیل آن را نیز فرار مالیاتی عنوان کردند. تصور و حدس من این است که می خواستند هر مبلغی که خودشان می خواهند در آن قرارداد ذکر کنند.

او در پاسخ به این سئوال که مگر یک بار شما قرارداد را امضا نکرده بودید، پس چرا مجددا این درخواست از شما شد؟ گفت: سئوال ما همین است و همین باعث تعجب و اعتراض ما شد. من از قرارداد اصلی یک عکس در اختیار دارم.

فرهاد میرزایی در مورد سرمربی تیم نیز گفت: سرمربی تیم توپکا از والیبال مدرن به دور است و من نیز کسی نیستم که بتوانم با فردی که دانشش از من بیشتر نباشد و رزومه قوی تری نداشته باشد، کار کنم.