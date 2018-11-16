قاسم قائدی در گفتوگو با خبرنگار مهر در مورد آبگرفتگی در برخی از جادههای روستایی استان بیان کرد: علیرغم اینکه اطلاعرسانی لازم صورت گرفته و هشدارهای لازم را داده بودیم ولی برخی از مردم توجهی به این موضوع ندارند.
وی اضافه کرد: در برخی از محورهای روستایی شهرستان دیلم به خاطر عبور آب ناشی از بارندگیهای بالادست در استان کهگیلویه و بویراحمد در آبنماهای جاده روستایی، برای دقایقی تردد روستاییان با مشکلاتی روبرو شد که با فروکش کردن جریان آب، مشکل تردد حل شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر تصریح کرد: از همه مردم میخواهیم که در چنین مواقعی از تردد در چنین مسیرهایی که احتمال خطر دارد پرهیز کنند و از حضور در کنار رودخانهها و یا مسیرهایی که احتمال طغیان رودخانهها وجود دارد خودداری کنند.
وی با بیان اینکه سامانه بارشی امشب از استان خارج میشود و از فردا اندکی هوا سردتر خواهد شد، ادامه داد: این بارشها و جاری شدن روانآبها خسارت جانی در استان نداشته است.
قائدی در ارتباط با آتشسوزی در دیلم نیز بیان کرد: خطوط انتقال مربوط به یکی از مخازن نفتی شرکت پتروامید آسیا بر اثر برخورد صاعقه دچار آتشسوزی شد که بلافاصله مهار شد.
وی با اشاره به اینکه برخی از جادههای آنتنی روستایی در شهرستان گناوه برای لحظاتی دچار آسیب شدند، تصریح کرد: با فروکش کردن آب تردد در این مسیرها به راحتی در حال انجام است.
مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر به آبگرفتگی در برخی از شهرهای استان از جمله بوشهر اشاره کرد و افزود: با حضور معاون استاندار بوشهر وضعیت بارندگیها بررسی شد و در نشستی که فردا برگزار میشود به بررسی بیشتر موضوع خواهیم پرداخت.
نظر شما