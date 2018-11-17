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۲۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۳۱

مدیرکل راهداری کرمانشاه:

صدور ۶۹۰۰ کارت هوشمند برای رانندگان کرمانشاهی

صدور ۶۹۰۰ کارت هوشمند برای رانندگان کرمانشاهی

کرمانشاه_مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از صدور ۶۹۰۰ کارت هوشمند برای رانندگان کرمانشاهی خبر داد.

فریبرز کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای سال تا پایان مهرماه۶۹۸۲ فقره کارت هوشمند صادر شده است، اظهار داشت: در این میان ۲۱۵ کارت هوشمند برای راننده مسافرها، ۱۲۲۸ کارت برای راننده ماشین‌باری و ۵۶۴ کارت برای راننده وانت صادر شده است.

وی افزود: برای رانندگان ناوگان باری ۲۶۲۸ کارت، رانندگان اتوبوس ۴۸ و رانندگان مینی‌بوس ۹۰ و رانندگان سواری ۵۵ کارت هوشمند صادر شده است.

به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه، در فروردین امسال ۳۴۳۳، در اردیبهشت‌ ۳۴۱۲، در خرداد ۳۱۲۹، در مرداد ۳۶۰۱، در شهریور ۳۴۰۷ و در مهرماه ۳۸۲۱ کارت هوشمند صادر شده است.

وی از انجام ۲۳ هزار و ۸۱۸ فقره معاینه فنی در سطح استان خبر داد و بیان کرد: به طور میانگین ماهانه ۳۴۰۳ فقره معاینه فنی انجام می شود و در سطح استان ۶ مرکز در این زمینه فعال هستند.
 

کد مطلب 4460027

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