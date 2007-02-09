لغو سفر لاریجانی به آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، این خبرگزاری اعلام کرد که علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران و گفتگو کننده ارشد ایرانی در مذاکرات هسته ای در کنفرانس مونیخ شرکت نمی کند.

پیشتر گفته شده بود که لاریجانی در حاشیه این نشست امنیتی قرار است با فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند.



یک مسئول در سفارت ایران در برلین در گفتگو با خبرگزاری مهر از علل لغو این سفر اظهار بی اطلاعی کرد.



چهل و سومین کنفرانس امنیتی مونیخ با شرکت نمایندگانی از حدود 40 کشور جهان، امشب به طور رسمی آغاز به کار کرده و تا روز یکشنبه ادامه پیدا می کند.