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۲۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۴۵

آسوشیتدپرس خبر داد :

لغو سفر لاریجانی به آلمان

لغو سفر لاریجانی به آلمان

خبرگزاری آسوشیتدپرس از مونیخ و به نقل از سازمان دهندگان کنفرانس امنیت در برلین گزارش داد که سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای شرکت در این کنفرانس لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این خبرگزاری اعلام کرد که علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران و  گفتگو کننده ارشد ایرانی در مذاکرات هسته ای در کنفرانس مونیخ شرکت نمی کند.

پیشتر گفته شده بود که لاریجانی در حاشیه این نشست امنیتی قرار است با فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند.

یک مسئول در سفارت ایران در برلین در گفتگو با خبرگزاری مهر از علل لغو این سفر اظهار بی اطلاعی کرد.

چهل و سومین کنفرانس امنیتی مونیخ با شرکت نمایندگانی از حدود 40 کشور جهان، امشب به طور رسمی آغاز به کار کرده و تا روز یکشنبه ادامه پیدا می کند.

کد مطلب 446004

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