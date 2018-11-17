محاصره ۹۰ نیروی کماندو افغانستان توسط طالبان در «فاریاب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «صبغت الله سیلاب» معاون شورای ولایتی فاریاب گفت که بیش از ۲ هفته می‌شود که ۹۰ نیروی کماندو افغانستان در محاصره اقتصادی طالبان در شهر «پشتون‌کوت» قرار دارند.

وی هشدار داد که تداوم این روند، تلفات سنگینی به نیروهای دولتی مستقر در پشتون‌کوت وارد خواهد کرد و متعاقباً طالبان برای دامن زدن به نا امنی جسور تر خواهد شد.

معاون شورای ولایتی فاریاب همچنین گفت که در کنار نیروهای کماندو، نیروهای پلیس و نیروهای مرزی نیز در این منطقه در محاصره طالبان قرار دارند.

به گفته وی، طالبان مسلح از این نیروها خواسته‌اند که سلاح‌های خود را به آنها تحویل دهند و پس از آن اجازه خواهند یافت که از منطقه‌ «سرحوض» پشتون کوت خارج شوند.

در همین حال، «حنیف رضایی» سخنگوی پایگاه « ۲۰۹ شاهین» ارتش افغانستان در گفتگو با خبرگزاری افق، محاصره نیروهای کماندوی این کشور در پشتون‌کوت را رد کرد.

وی تاکید کرد که نیروهای ارتش ملی افغانستان توانایی مقابله با طالبان در شهر پشتون‌کوت را دارند.

از آغاز سال جاری حملات طالبان در ولایت فاریاب به صورت بی سابقه ای افزایش یافته است. علاوه بر ولایت فاریاب، وضعیت امنیتی «فراه»، «غزنی» و «ارزگان» نیز وخیم گزارش شده است.