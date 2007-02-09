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۲۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۴۶

اکبر میثاقیان:

بازیکن برای تعویض نداشتم/ ترس از سقوط روی عملکرد بازیکنان ما تاثیر گذاشته است

بازیکن برای تعویض نداشتم/ ترس از سقوط روی عملکرد بازیکنان ما تاثیر گذاشته است

سرمربی تیم فوتبال راه آهن پس از شکست مقابل استقلال اهواز گفت: در این دیدار دست ما بسته بود و برای انجام تعویض های لازم بازیکن نداشتم.

به گزارش خبرنگارمهر، سرمربی تیم فوتبال راه آهن که پس از شکست تیمش مقابل استقلال اهواز در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: در این بازی با کمبود بازیکن مواجه بودم و نفرات داخل میدان هم نتوانستند در حد انتظار ظاهر شوند تا درنهایت در یک بازی حساس مغلوب شدیم.

وی ادامه داد: برای دقایقی می توانستم با انجام تعویض هایی در میانه میدان، نتیجه مسابقه را تغییر دهم اما در این دیدار دست ما بسته بود و برای انجام تعویض های لازم خصوصا در خط میانی بازیکن نداشتم.

میثاقیان همچنین در مورد صحبتهای اخیرش که بازتاب زیادی داشته است، تاکید کرد: این حرفها را برای بیشتر شدن انگیزه بازیکنان تیم زده بودم.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن در پایان گفت: در شرایط فعلی و سقوط به دسته اول فشار زیادی روی تیم ما وجود دارد و این موضوع تاثیر منفی در عملکرد بازیکنان راه آهن گذاشته است.

کد مطلب 446006

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