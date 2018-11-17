درمان ناهنجاری های فک و صورت با تکنولوژی دیجیتالی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیات، در اختتامیه اولین سمپوزیوم صورت ایران، با اشاره به استفاده روزافزون از امکانات جدید دیجیتالی در حوزه پزشکی دنیا، گفت: جراحی دهان، فک و صورت، جزو اولین رشته های پزشکی است که این تکنولوژی مورد استفاده قرار گرفته است.

وی با تاکید بر مزایای استفاده از تکنولوژی های دیجیتالی در جراحی های دهان و فک و صورت، تصریح کرد: کاهش ریسک عوارض جراحی، کاهش هزینه ها و همچنین، کم شدن مدت زمان حضور بیمار در اتاق عمل و بیمارستان، و نتایج درخشان آن، از جمله ویژگی های استفاده از این تکنولوژی است.

بیات به ساخت بافت مصنوعی با استفاده از امکانات دیجیتالی در دنیا اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با تلاش مهندسین و جراحان فک و صورت کشورمان، تقریبا قسمت عمده توانایی ساخت این تکنولوژی در ایران فراهم شده و من این نوید را می دهم که در سال های آینده بتوانیم با این تکنولوژی، درمان ناهنجاری های دهان و فک و صورت را در کشورمان انجام دهیم.

رئیس انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران، از ایجاد مرکز پیشرفته جراحی های فک و صورت در دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و گفت: بودجه اولیه این مرکز توسط وزارت بهداشت تامین شده و قرار است تمامی امکانات کشور در این مرکز تجمیع شود.

بیات تاکید کرد: خبر خوب این است که با فعالیت مرکز پیشرفته جراحی های فک و صورت، امکان درمان تمامی بیماران ناهنجاری های مادرزادی فک و صورت، و ناهنجاری های فک و صورت ناشی از تصادف و...، با آخرین تکنولوژی های مدرن، فراهم شود.