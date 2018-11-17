به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز (شنبه) در نشست هم اندیشی کارگروه های ستاد مرکزی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: چهل، عدد پختگی و کامل شدن است و لازم است در سالگرد چهلم انقلاب، یک بار دقیق و درست این روند چهل ساله را بررسی کنیم.

وی افزود: باید خود را مهیا کنیم تا گام های بعدی را با همت مردم، بلند تر برداریم. در شرایط عادی و معمولی این کارها را نکردیم. برخی منتقدین در نقد برخی پروژه ها می گویند این کاری ندارد، شاید درست بگویند اما آن برای شرایط عادی است.

رحمانی فضلی ادامه داد: اگر جامع و کامل مقایسه کنیم کارهای بسیاری انجام شده است. کشوری را تحویل گرفتیم که در هیچ حوزه ای استقلال نداشت. رژیم پهلوی در هیچ زمینه ای حتی تفکر که سرچشمه حکومت داری بود، استقلال نداشت و وابستگی بزرگ ترین نقطه ضعف رژیم پهلوی بود.

وزیر کشور با بیان اینکه در حوزه جهانی رقبای ما در حال حاضر ما را در حوزه هایی به چالش می کشند که برتری دارند که البته این برتری آن ها ناشی از چپاول طی سالیان متمادی است، تصریح کرد: ما هیچ وقت نخواستیم دشمنان را در حوزه ای که برتری مطلق دست ماست، به چالش بکشیم و آن حوزه تفکر و اندیشه است که ضعف ما در صحنه بین الملل را نشان می دهد.

وی گفت: کسانی مدعی عدالت و صلح جهانی هستند که دست خودشان به خون آغشته است و ما آن را به چالش نمی کشیم. آن ها تمام تفکرشان برخاسته از ذهن و اندیشه بشری است که ابطال پذیر خواهد بود. این تفکر چگونه می تواند از قدرت مطلق الهی پیشی بگیرد؟

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه باید افتخار کنیم در جمهوری اسلامی با پیروزی انقلاب از خلاء یک تفکر جامع عبور کنیم، خاطرنشان کرد: در چهلمین سالگرد انقلاب باید کنفرانس هایی بگذاریم و بزرگ ترین فلاسفه آن ها را دعوت می کردیم و در حوزه هایی مانند حقوق بشر، عدالت و رفاه عمومی آن ها را به چالش بکشیم.

وزیر کشور اظهار داشت: مملکتی را به دست گرفتیم که همه امور و مقدرات آن را بیگانگان اداره می کردند. کشور در حوزه فرهنگی در دوران پهلوی با آزادی های فاسدکننده مشخص نبود به چه سمتی پیش می رفت.

وی با بیان اینکه در حوزه سیاسی با فرهنگ مقاومت استقلال یافتیم، عنوان کرد: هیچ کسی در دنیا، چه موافق و چه مخالف نیست که به استقلال سیاسی جمهوری اسلامی ایران معترف نباشد. سرعت ما در پیشرفت تکنولوژی بسیار بالا بوده است. دعوای به ظاهر اصلی آن ها با ما نیز امروز در حوزه تکنولوژی است و می گویند چرا در حوزه موشک، نانو و یا هسته ای پیشرفت می کنید. جریان عمومی علم در ایران در حال پیشرفت اساسی است و در برخی علوم بر لبه ها حرکت می کنیم.

رحمانی فضلی ادامه داد: بیش ترین وابستگی را در اجزای تار و پود اقتصاد این کشور به نفت داشتیم و بنیان اقتصاد کشور را که بر مبنای کشاورزی بود، با اصلاحات ارزی نابود کردند. در این ٤٠ سال، تلاش های زیادی در اقتصاد شده اما کارهای زیادی هم باقی مانده است. ١٠ سال ما را وارد جنگی کردند که ضربه سنگینی بود و پس از آن ترور را شروع کردید و الان هم دشمنی را با تحریم ادامه می دهید.

وزیر کشور با بیان اینکه نباید بخواهیم مردم ما خموش، ساکت و در تکرار زندگی کنند، تصریح کرد: باید توجه کنیم که باید همانگونه که جنگ را اداره کردیم، اقتصاد کشور را نیز اداره کنیم. وقتی می گوییم اقتصاد را به دست مردم و استان ها بدهیم، برخی دلایلی می آورند و مخالفت می کنند.

رحمانی فضلی تاکید کرد: در حوزه امنیت، غیرمتمرکزترین دستگاه های تصمیم گیری را داریم و رئیس شورای تامین هر استان، اختیارات وزیر کشور در شورای امنیت را دارد و هیچ مشکلی هم در امنیت نداریم.

وی عنوان کرد: انقلاب ما انقلاب ایجابی است؛ ما انقلاب کردیم تا اخلاق و ایمان و آنچه که باعث قرب انسان به حق تعالی است اتفاق بیافتد. اگر خود را به مواجهه با دشمن و رسیدن به رشد اقتصادی محدود کنیم، فقط یک گام به جلو رفتن است و باید به دنبال ترویج و تحقق اهداف اصلی انقلاب باشیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در چهلمین سالگرد انقلاب باید به مردم بگوییم که در کجا اشتباه کردیم و ایمان داشته باشیم که بدون اندیشه های ناب الهی و اعتقادات الهی نمی توانیم موفق شویم، گفت: اکثریت جمعیت کشور شرایط عینی انقلاب را درک نکرده اند و شرایط ذهنی را هم به خوبی نتوانستیم منتقل کنیم.

وی اضافه کرد: این موضوع، تغییر نسل و تغییر سبک زندگی را به همراه دارد و انتظار داریم که با ما همراهی کنند، چون ما نتوانسته ایم شرایط ذهنی را منتقل کنیم اما با گلایه و شکایت و حتی گاهی با زور می خواهیم که ما را همراهی کنند.

وزیر کشور گفت: رهبری، تاکید مکرر بر ارتباط و رضایت با مردم دارند. شرایط موجود باید با عدالت و به دور از سو استفاده عده ای خاص باشد، اگر کم داریم باید برای همه باشد. مجموعه وزارت کشور و فرمانداری ها در خدمت برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است. بیش از ١٠٠٠ پروژه را در استان های مختلف در نظر داریم و هر دستگاهی باید کارنامه چهل ساله خود را بدون تعریف و تمجید بیان کند.

وی با تاکید بر اینکه با سخت ترین و خشن ترین هسته سخت دشمنان مواجه هستیم و باید آن را بشکنیم و حتما خواهیم شکست عنوان کرد: امروز، سه محور اصلی مخالفت با ما تنها مانده اند و حتی اروپایی ها نیز اعلام می کنند که ارتش مستقل و نظام تکنولوژی مستقل خواهند ساخت.

رحمانی فضلی در پایان گفت: آمریکایی ها در شرایطی نیستند که برای دنیا تعیین تکلیف کنند و برعکس جمهوری اسلامی ایران به یک کشور موثر و فعال تبدیل شده است.