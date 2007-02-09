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۲۰ بهمن ۱۳۸۵، ۲۰:۳۵

رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ خبر داد:

کسالت علت لغو سفر لاریجانی به مونیخ

رئیس سازمان دهندگان کنفرانس امنیتی مونیخ، کسالت را علت لغو سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ایران به آلمان برای شرکت در این کنفرانس اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "هورست تلچیک" رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در گفتگو با خبرگزاری نووستی  خبر انصراف "علی لاریجانی" دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از شرکت در کنفرانس را تایید کرد".

پیشتر سفارت ایران در برلین نیز در گفتگو با رسانه های داخلی، علت مذکور را عامل لغو سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده بود. 

 تلچیک همچنین در پاسخ به سوال نووستی درباره علت انصراف لاریجانی از شرکت در کنفرانس مونیخ گفت : " این مسئله( لغو سفر لاریجانی به مونیخ) به علت کسالت موجه است".

وی در پاسخ به این سوال که "آیا این کسالت سیاسی است؟"، گفت: "سئوال ساده تری بپرسید".

در کنفرانس امنیتی مونیخ بیش از 250 نفر از شخصیتهای دولتی و سیاسی از بیش از 40 کشور جهان شرکت می کنند؛این کنفرانس امشب آغاز به کار می کند.

کد مطلب 446021

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