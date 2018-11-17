حضور ۳۹۸ ناشر در چهاردهمین نمایشگاه سراسری کتاب در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز فاضلی صبح شنبه در مراسم افتتاح چهاردهمین نمایشگاه کتاب با اشاره به اینکه از سال ۷۱ نمایشگاه استانی کتاب برگزاری شده است، اظهارکرد: بعداز حدود ۲۶ سال از این واقعه امروز چهاردهمین دوره استانی نمایشگاه کتاب در استان گیلان افتتاح می شود.

فاضلی با بیان اینکه جامعه ای پویا است که در آن نقد و نقادی پویا باشد، افزود: وجود نقد و انتقادات سبب ارتقای اجرای برنامه های فرهنگی می شود.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه با حمایت مسئولان استانی و فرهنگی در استان برگزار شده است، گفت: در این نمایشگاه ۲۰۴ غرفه برپا و برای حضور ناشران در این نمایشگاه نیز جلسات متعدد برگزار شده است.

فاضلی ادامه داد: در این نمایشگاه ۳۹۸ ناشر از سراسر کشور حضور دارند که از این تعداد ۱۵۲ ناشر دارای نمایندگی، ۳۴ ناشر از استان گیلان و ۲۵ ناشر از ناشران متمرکز هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه کتابفروشی های این استان در شور دارای رتبه هستند، بیان کرد: ۱۶ کتابفروشی نیز در این نمایشگاه کتاب حضور دارند.