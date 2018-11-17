آغاز ثبت نام ارز دانشجویی برای گروه علوم پزشکی

حمید اکبری قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام برای دریافت ارز دانشجویی برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور که در رشته های علوم پزشکی تحصیل می کنند آغاز شد و دانشجویان می توانند با ورود به سامانه «موحد» (http://mohed.behdasht.gov.ir) مدارک خود را بارگذاری کنند.

وی افزود: دانشجویان ایرانی خارج از کشور که در رشته های علوم پزشکی و در دانشگاه های معتبر تحصیل می کنند برای دریافت ارز دانشجویی باید مدارک خود را بارگذاری کنند و مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت پس از تایید نهایی، معرفی نامه لازم بر اساس بخشنامه بانک مرکزی را در اختیار آنها قرار می دهد.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: بر اساس توافقی که با بانک مرکزی داشته ایم دو بانک عامل برای دریافت ارز دانشجویی و یا حواله ارزی برای دانشجویان گروه علوم پزشکی که در خارج از کشور تحصیل می کنند درنظر گرفته شد.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۷ هزار نفر دانشجو در گروه علوم پزشکی واجد شرایط دریافت ارز هستند.

اکبری درباره میزان ارز دانشجویی که برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور در نظر گرفته شده گفت: ارز دانشجویی بر اساس ماهانه هزار دلار به دانشجو و یا وکیل وی در موعدهای شش ماه هر نیمسال تحصیلی پرداخت می شود که در مجموع سالانه ۱۲ هزار دلار است. البته این پرداخت در ازای اقامت دانشجو در دانشگاه خارج از کشور به فرد پرداخت می شود.

وی یادآور شد: دانشجویانی که در دانشگاه های خارج از کشور شهریه پرداخت می کنند نیز با توجه به مدارکی که به بانک مرکزی و وزارت بهداشت ارائه می دهد و میزان شهریه آنها برای هر ترم مشخص است، سالانه تا سقف ۱۵ هزار دلار ارز برای شهریه دریافت می کنند که البته دریافت آن منوط به ارائه مدارک پرداخت شهریه در دانشگاه است.