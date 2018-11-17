به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انگلیس از قصد خود برای ارائه پیشنویسی به شورای امنیت در حمایت از آتشبس یمن خبر داد.
این درحالی است که «مارتین گریفیتس» نماینده سازمان ملل در امور یمن از تاکید طرفین درگیری برای پایبندی به مذاکرات صلح در سوئد سخن گفته است.
در همین راستا، «کارن پیرس» سفیر انگلیس در سازمان ملل اعلام کرد قرار است وی روز دوشنبه پیشنویس قطعنامهای را به ۱۵ عضو دائم و غیردائم شورای امنیت ارائه دهد که تاکیدی بر ۵ درخواست مطرح شده از سوی «مارک لوکاک» معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه است.
یکی از این خواستهها برقراری آتشبس اطراف سازهها و تسهیلاتی است که به عملیات امدادرسانی و واردات کالاهای تجاری مربوط میشود.
مشخص نیست این پیش نویس که با هدف عملی کردن خواستههای لولاک ارائه می شود، چه زمانی به رای گذاشته خواهد شد.
سایر خواستههای لولاک عبارتند از: تضمین امنیت محمولههای غذایی، تسریع تزریق کمکهای خارجی به اقتصاد یمن از طریق بانک مرکزی و افزایش کمکهای بشردوستانه.
به گزارش مهر، مارتین گریفیتس نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن روز جمعه از دعوت قریب الوقوع طرف های بحران یمن برای برگزاری مذاکرات در سوئد خبر داد.
وی همچنین افزود که هیچ چیز نباید مانع جامعه بین المللی برای از سرگیری گفتگو و رایزنی در جهت پایان دادن به بحران انسانی در یمن شود.
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