به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انگلیس از قصد خود برای ارائه پیش‎نویسی به شورای امنیت در حمایت از آتش‎بس یمن خبر داد.

این درحالی است که «مارتین گریفیتس» نماینده سازمان ملل در امور یمن از تاکید طرفین درگیری برای پایبندی به مذاکرات صلح در سوئد سخن گفته است.

در‎ همین‌ ‏راستا، «کارن پیرس» سفیر انگلیس در سازمان ملل اعلام کرد قرار است وی روز دوشنبه پیش‎نویس قطعنامه‎ای را به ۱۵ عضو دائم و غیردائم شورای امنیت ارائه دهد که تاکیدی بر ۵ درخواست مطرح شده از سوی «مارک لوکاک» معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه است.

یکی از این خواسته‎ها برقراری آتش‎بس اطراف سازه‎ها و تسهیلاتی است که به عملیات امدادرسانی و واردات کالاهای تجاری مربوط می‎شود.

مشخص نیست این پیش نویس که با هدف عملی کردن خواسته‌‏های لولاک ارائه می‏ شود، چه زمانی به رای گذاشته خواهد شد.

سایر خواسته‎های لولاک عبارتند از: تضمین امنیت محموله‌‏های غذایی، تسریع تزریق کمک‎های خارجی به اقتصاد یمن از طریق بانک مرکزی و افزایش کمک‎های بشردوستانه.

به گزارش مهر، مارتین گریفیتس نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن روز جمعه از دعوت قریب الوقوع طرف های بحران یمن برای برگزاری مذاکرات در سوئد خبر داد.

وی همچنین افزود که هیچ چیز نباید مانع جامعه بین المللی برای از سرگیری گفتگو و رایزنی در جهت پایان دادن به بحران انسانی در یمن شود.