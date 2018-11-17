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۲۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۰۷

معاون استانداری گیلان:

ارتقای فرهنگ مطالعه عامل رفع بسیاری از مشکلات است

ارتقای فرهنگ مطالعه عامل رفع بسیاری از مشکلات است

رشت- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ مطالعه، گفت: ارتقای فرهنگ مطالعه و حضور کتاب در جامعه مرتفع کننده بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغرجمشید نژاد پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح چهاردهمین نمایشگاه کتاب گیلان که در محل دائمی نمایشگاه های این استان برگزار شد، اظهارکرد: انقلاب اسلامی ایران ریشه در فرهنگ داشته و به همین دلیل از این انقلاب به انقلاب فرهنگی یاد می شود.

وی با بیان اینکه ایران با پیشینه غنی فرهنگی معرفی می شود، افزود: مسئولان باید زیرساخت‌های فرهنگی را برای اجرای برنامه‌های این حوزه فراهم کنند.

جمشیدنژاد در ادامه با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی، بزرگترین معجزه پیامبر گرامی را کتاب دانست و گفت: آغاز این کتاب مقدس  با اقراء به معنای خواندن شروع و در ادامه این کتاب نیز به قلم قسم یاد شده است.  

وی ضمن تشکر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان برای برپایی این نمایشگاه، بیان کرد: برگزاری این نمایشگاه موجب دلگرمی علاقمندان به حوزه کتاب است.  

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان با تأکید بر لزوم ترویج کتاب و کتابخوانی در جامعه آن را یکی از مهم ترین مسئولیت های دستگاه های فرهنگی در جامعه برشمرد و گفت: کتاب در همه جوامع از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و ترویج این فرهنگ سبب کاهش آسیب‌های اجتماعی می شود.

کد مطلب 4460275

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