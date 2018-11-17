توجه به حوزه کتاب محدود به زمان مشخص نباشد/حمایت مجلس ازکتابخوانی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی جعفرزاده پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح چهاردهمین نمایشگاه کتاب گیلان که در محل نمایشگاه های دائمی استان برگزار شد، اظهار کرد: مسئولان آمریکا ادعا می کردند از ۱۳ آبان تحریم‌های فلج کننده علیه ایران اجرا می شود ولی با وجود مردمی با فرهنگ بالا برگرفته از مطالعه، این ادعا امریکایی ها نیز پوچ از آب درآمد.

جعفرزاده با تأکید براینکه برگزاری نمایشگاه کتاب در حوزه فرهنگی بسیار تأثیرگذار بوده و هست، افزود: دستاوردهای کسب شده برای نظام مقدس اسلامی در طول ۴۰ سال گذشته به واسطه وجود فرهنگ غنی و پیشینه پربار مردمان ایران زمین بوده و به همین واسطه هیچ دشمنی بر این کشور اثربخشی ندارد.

وی با بیان اینکه گیلان یک استان فرهنگی است، گفت: پیشرفت برای هر جامعه ای به واسطه مطالعه بدست خواهد آمد و توجه به این حوزه راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات است.

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توجه به حوزه کتاب باید در کشور و استان گیلان استمرار داشته و تنها مختص به برپایی نمایشگاه های کتاب نباشد، تصریح کرد: در مجلس نیز آمادگی حمایت لازم از حوزه کتاب وجود دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال های گذشته نیز مجلس حمایت‌های لازم را از این حوزه انجام داده است، گفت: در لایحه بودجه سال ۹۸ در تلفیق، آمادگی کمک به حوزه کتاب را داریم. ‌