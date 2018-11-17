با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد/ ثبات بازار ارز ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در مراسم امضای تفاهم نامه تامین مالی برای اشتغال زایی در بخش کشاورزی بین سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی، اظهار داشت: دغدغه همه ما امروز این است که در شرایطی که بدخواهان نظام و مردم در خارج از کشور ایجاد کرده اند، ثباتی در اقتصادمان داشته باشیم و آنچه که دشمنان می خواستند را خنثی کنیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: به خاطر متغیرهای برون زا، برخی از قسمت های اقتصاد کشور تحت تاثیر تکانه های خارجی قرار می گیرد. به عنوان نمونه ارز یک متغیر برون زا است که البته تا بخشی هم تحت تاثیر قرار گرفت.

وی ادامه داد: ضمن عذرخواهی از مردم بابت مسائل ارز، از بانک مرکزی تشکر می‌کنم که تا امروز ثبات را ایجاد کرد و این ثبات تداوم خواهد داشت.

وی گفت: بخشی از اقتصاد هست که می تواند تاثیر تحریم ها را خنثی کند؛ انتظار به حق مردم رشد اقتصادی و تثبیت اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی جدید است که البته دانشگاه ها هم با آهنگ قابل قبولی نسبت به تربیت افراد ماهر اقدام می‌کنند؛ این افراد تمایل به مشارکت در توسعه ملی دارند.

نوبخت با اشاره به تفاهم نامه ای که در این مراسم به امضا رسید، گفت: با تفاهم نامه امروز حداقل ۸۲ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می کنیم. برنامه اول این است که در ۱۰ رسته فعالیت سرمایه گذاری کنیم و شغل های جدید ایجاد و اشتغال موجود را هم حفظ کنیم.

وی ادامه داد: همچنین ۶ رسته فعالیت را تعریف کردیم که با انجام آنها اشتغال موجود را تثبیت می کنیم. در برنامه دیگری توسعه باغات در مناطق مرزی را نیز مدنظر قرار داده ایم.

معاون رییس جمهور اظهار داشت: این انتظار از سازمان برنامه و بودجه به حق است که در شرایط تحریم، اوضاع را مدیریت کند.

وی با بیان اینکه ما به دنبال ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال جدید هستیم، گفت: این مسائل ربطی به تحریم ندارد. اینکه فکر کنیم چون تحریم شده ایم نمی توانیم بسیاری از کارها را انجام دهیم درست نیست.

رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: آمریکاییها فکر کردند با تحریم می توانند کاری کنند که ما مجددا مذاکره کنیم؛ آمریکاییها نتیجه مذاکرات قبلی را چه کردند؟ آژانس بین المللی انرژی اتمی بیش از ۱۲ بار اعلام کرده که ایران بر تعهد خود پایبند بوده است.

نوبخت خطاب به مقامات آمریکایی گفت: ما به خاطر فرهنگ ایرانی اسلامی خود به پیمان خود پایبند می مانیم. شما باید به افکار عمومی پاسخ دهید که نسبت به نتیجه مذاکرات چه کردید.

وی گفت: ما بدون اعتنا به آمریکایی ها کارمان را ادامه می دهیم شاید مزاحمت هایی ایجاد کنند اما راهمان را ادامه خواهیم داد.

نوبخت در ادامه با بیان اینکه در گندم به خودکفایی رسیدیم، گفت: ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت کردیم که ۷ درصد نسبت به پیش بینی ها بیشتر بود.

وی افزود: همچنین ۳۱ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی پرداخت کردیم.