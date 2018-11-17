باید برای فقدان آرامستان در پردیس چاره اندیشی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن لاله صبح شنبه در نشست پرسش و پاسخ نمایندگان مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با شهروندان که با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر پردیس، شهردار پردیس، فرماندار شهرستان، مسئولان سایر دوایر دولتی و جمعی از شهروندان در مسجد جامع برگزار شد، اظهار داشت: شهر پردیس در هدف اولیه به منظور سر ریز جمعیت رو به فزونی پایتخت با افق جمعیت ۱۶۰ هزار نفر ایجاد و در بازنگری سال ۸۶، جمعیتی بالغ بر ۲۲۰ هزار نفر برای آن تعیین شد که با توجه به نوع اقلیم و گستره سرزمینی بعنوان شهری جدید و مدرن در کنار تهران قابل توجیه بود.

وی ادامه داد: اما امروز این شهر هنوز از داشتن یک آرامستان محروم است و متاسفانه شهروندان باید علاوه بر رنج درگذشت عزیزان خود، با مسائل و مشکلات بی شمار دیگری نیز دست و پنجه نرم کنند.

این مقام مسئول با اشاره به طرح مسکن مهر در پردیس یادآور شد: در حالیکه که یکی از کاربری های شهر پردیس، سرریز جمعیت تهران تعریف شده بود، بر اساس برخی تصمیم گیری ها تحت اجرای طرح مسکن مهر در چند فاز مختلف قرار گرفت و افق جمعیتی آن از ۲۲۰ هزار نفر به بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر تغییر کرد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر پردیس تصریح کرد: قطعا با چنین تغییری در افق جمعیت باید مسائل مختلف نظیر عوامل توسعه، ایجاد زیرساخت ها، تامین سرانه های خدماتی و عمرانی و ... مورد توجه قرار می گرفت اما به تاسف این مهم در شهر پردیس یا دیده نشده، یا به باد فراموشی سپرده شده و یا در بازنگری های بعدی حذف شد.

لاله گفت: از نمونه های این ایرادات می توان به تغییر کاربری یکی از فازهای شهر پردیس از تفریحی و تفرجگاهی به سایت مسکن مهر برای اسکان ۸۰ هزار نفر در دل منابع طبیعی و مناطق حفاظت شده اشاره کرد که این مسائل امروز باری بر دوش شهر و شهروندان است.

به گفته وی، هرچند ایجاد بسترهای لازم برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد جامعه در اصل، امری قابل قبول و پسندیده است اما تدابیر درستی برای اجرای آن اندیشیده نشد و خدمات، زیرساخت ها، مسیرهای دسترسی، آب، برق، فرهنگ، اشتغال و ... برای خانه های مسکن مهر دیده نشد.

این مقام مسئول با اشاره به برخی مشکلات صاحبان صنایع شهر پردیس نیز اظهار داشت: از جمله مهمترین قابلیت های شهر و شهرستان پردیس وجود ۵ لکه و بافت صنعتی شامل ۸هزار واحد صنفی و صنعتی در مناطق خرمدشت، جاجرود، کمرد، بومهن و تپه سیف است که بالغ بر ۴۵ هزار فرصت اشتغال صرفا در خرمدشت ایجاد کرده اند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر پردیس تصریح کرد: حال پرسش اینجاست که غیر از خدماتی که از سوی شهرداری به نواحی کارگاهی ارائه می شود، چه خدماتی از سوی دولت ها طی ۳۰ سال اخیر به صنایع این شهر ارائه شده؛ منطقه خرمدشت همچنان از داشتن آب شرب بعنوان یکی از ابتدایی ترین مسائل محروم است.

لاله ادامه داد: حضور جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر در شهر پردیس می تواند یک تهدید و یا در صورت وجود برنامه ریزی های دقیق و مدیریت صحیح یک فرصت طلایی قلمداد شود و توسعه یافتگی در هر شهری نیازمند تبیین مولفه های مختلف است.

وی ادامه داد: آب و فاضلاب، فقدان آرامستان، کاستی در نواحی کارگاهی کارآفرین، تصرف اراضی منابع طبیعی و وجود مشکلات زیست محیطی از عمده معضلات شهر پردیس قلمداد می شود.