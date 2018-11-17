۲۱ میلیون جلد کتاب در کانون های فرهنگی مساجد کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب ارزانی پیش از ظهر شنبه در حاشیه مراسم بدرقه ۴۰ محموله فرهنگی به ۴۰ نقطه کشور در قالب کاروان فرهنگی «حال خوش خواندن» در جمع خبرنگاران گفت: این کاروان به مناسبت بیست و ششمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران ۲۵۰ هزار جلد کتاب در قالب یک هزار و ۴۰۰ عنوان به کتابخانه های مساجد کشور اهدا می کند.

وی افزود: ۱۰ درصد این کتاب ها با محتوای قرآن و نهج البلاغه و ۹۰ درصد دیگر نیز با محتوای علمی، سیاسی، اجتماعی، دینی، فرهنگی، کمک آموزشی و رمان تهیه شده است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: توزیع این ۲۵۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه های مساجد کشور فاز اول توزیع بسته های فرهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد است.

دبیر کانون های فرهنگی هنری مساجد گفت: فاز این طرح نیز در ۱۸ اسفند ماه به مناسبت سالروز تاسیس این نهاد انجام خواهد شد.

ارزانی با اشاره به این که ۱۳ هزار و ۹۴۳ کتابخانه قفسه باز و مخزنی در مساجد کشور وجود دارد، گفت: ۶۰ درصد این کتابخانه ها در شهرها و ۴۰ درصد نیز در روستاهای کشور واقع شده اند.

وی ادامه داد: کتابخانه های مساجد کشور با ۲۱ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۹۰۴ جلد کتاب دارای یک میلیون و ۳۰۰ هزار عضو است که این ۲۵۰ هزار جلد نیز به آن اضافه خواهد شد.

دبیر کانون های فرهنگی و هنری مساجد در ادامه به اجرای طرح ارزشمند «شنبه ها با کتاب» در ۲۰۰ مسجد کشور اشاره کرد و افزود: این طرح به صورت آزمایشی در مساجد منتخب سراسر کشور برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، پیش از ظهر شنبه مراسم بدرقه ۴۰ محموله فرهنگی حامل ۲۵۰ هزار جلد کتاب به ۴۰ نقطه از کشور در حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد.