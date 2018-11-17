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۲۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۳۷

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گلستان خبر داد:

کشف بیش از ۶۰ کیلوگرم مواد مخدر در گالیکش

کشف بیش از ۶۰ کیلوگرم مواد مخدر در گالیکش

گالیکش- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گلستان از کشف بیش از ۶۰ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان گالیکش خبر داد.

شعبان غربا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری پلیس انتظامی شهرستان گالیکش طی عملیاتی موفق به کشف ۶۲ کیلو و ۹۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

وی افزود: این مأموران پس از یک سری مأموریت های عملیاتی موفق به شناسایی دو خودروی حامل مواد مخدر شدند.

غربا گفت: خودروهای مورد نظر که در شهرستان گالیکش در حال تردد بودند با هوشیاری و سرعت عمل مأموران شناسایی و طی یک عملیات موفقیت آمیز متوقف شد.

غربا افزود: دو نفر در این رابطه دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 4460557

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