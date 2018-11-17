پاداش ۲۵۰۰ دلاری کمیته ملی المپیک به حسین کیهانی

به گزارش خبرگزاری مهرو به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، بیست و پنجمین نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک ظهر امروز شنبه برگزارشد که طی آن بررسی اساسنامه کمیته ملی المپیک و چند موضوع دیگر در دستور کار قرار گرفت.

شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک در خصوص مصوبات نشست امروز گفت: موضوع بررسی اساسنامه کمیته ملی المپیک که چند جلسه ای است در دستور کار هیات اجرایی قرار دارد امروز هم مطرح و پس از استماع نظر اعضای هیات اجرایی مقرر شد در جلسه بعد هم در این زمینه بررسی های بیشتر صورت پذیرد.

سخنگوی کمیته ملی المپیک به موافقت اعضای هیات اجرایی با اعطای پاداش به دو ملی پوش کشورمان اشاره کرد و گفت: با تصمیم اعضای هیات اجرایی مقرر شد به حسین کیهانی ملی پوش ارزنده دو و میدانی کشورمان که در بازیهای آسیایی جاکارتا موفق به رکوردشکنی و کسب مدال طلا شد مبلغ ۲۵۰۰ دلار پاداش نقدی اعطا شود.

وی در پایان گفت: ضمنا مقرر شد تا با بررسی میزان پاداش اعطایی به مدال آوران بازیهای المپیک ۲۰۱۲ لندن و بررسی سوابق موجود نسبت به اعطای پاداش سعید محمدپور که به تازگی تاییدیه قهرمانی اش در این دوره از بازیها صادر شده اقدام شود.