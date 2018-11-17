فروش ۳۹ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در ۶ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی ایران در بخش بازار سرمایه «اوراق مشارکت» که برای دوره ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۷ منتشر شده است در این مدت به میزان ۵۱.۰۰۰ میلیارد ریال انواع اوراق مشارکت «دولت، دولتی - بودجه ای، وزرات اقتصاد، شهرداری تهران، شهرداری اصفهان، شهرداری اهواز، شهرداری مشهد، شهرداری قم و شهرداری اصفهان» با مدت ۴ ساله و نرخ سود علی الحساب ۱۵ و ۲۰ درصد منتشر شده که ۳۹.۴۹۷ میلیارد ریال این اوراق تا به امروز از سوی سرمایه گذاران خریداری شده است.

میزان فروش اوراق دولتی

نگاهی به اطلاعات منتشر شده مشخص می کند تا پایان دوره ۵ ماهه ابتدایی سال ۹۷، اوراق مشارکت دولت به میزان ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال منتشر شده که ۱۷.۵۰۱ میلیارد ریال آن از سوی سرمایه گذاران خریداری شده است.

همچنین در این دوره مالی ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی- بودجه ای از سوی دولت برای سرمایه گذاران منتشر شد که در دوره ۵ ماهه ابتدایی سال ۹۷، مبلغ ۱۷.۵۰۱ میلیارد ریال از این حجم به فروش رفته و کمتر از ۳۰۰۰ میلیارد ریال از این اوراق باقی مانده است.

افزون بر این بر اساس بررسی های ایبِنا، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد بر اساس بند «ب» تبصره پنج قانون بودجه ۱۳۹۶ بر مبنای طرح های دولتی از ۲۶ اسفند ماه ۹۶ تا پایان شهریور ماه سال ۹۷ به میزان ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۵ درصد از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی منتشر شده که تا انتهای دوره ۶ ماه ابتدایی سال جاری ۱۷.۵۰۱ میلیارد ریال از این اوراق از سوی خریداران مورد استقبال قرار گرفت.

اوراق خریداری شده شهرداری ها

از سویی دیگر جدول آماری وضعیت انتشار اوراق مشارکت در دوره ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۷ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده سهم شهرداری ها از انتشار اوراق مشارکت در این دوره مالی را ۳۱.۰۰۰ میلیارد ریال نشان می دهد که از این حجم اوراق، تقریبا بیش از ۷۰ درصد از آن از سوی سرمایه گذران خریداری شده به گونه ای که ۲۱.۹۹۸ میلیارد ریال از اوراق مشارکت در این بخش در دوره ۶ ماهه نخست سال جاری به فروش رفته است.

سهم اوراق مشارکت شهرداری مشهد

همچنین این گزارش می افزاید: شهرداری مشهد بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۶ با طرح فاز ۳ خط ۲ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۶ به میزان ۴۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد منتشر کرده که تا انتهای ۶ ماهه سال جاری کل این اوراق توسط سرمایه گذاران خریداری شده است.

از سویی دیگر، شهرداری مشهد بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۶ با طرح فاز ۲ خط ۳ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۶ به میزان ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد منتشر کرده که تا انتهای ۶ ماهه سال جاری کل این اوراق توسط سرمایه گذاران خریداری شده است.

فروش ۹۹ درصد از اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

این گزارش می افزاید: ارزیابی های ایبِنا، از این داده های اطلاعاتی نشان می هد که شهرداری اصفهان نیز در انتشار اوراق مشارکت سهم داشته است به طوری که، این شهرداری بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۶ برای طرح فاز یک خط ۲ قطار شهری در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۶ به میزان ۵۰۰۰ میلیارد ریال اوراق ۴ ساله با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد منتشر کرده که از این حجم، بیش از ۹۹ درصد آن به فروش رفته به گونه ای که در انتهای دوره ۶ ماه منتهی به مرداد سال ۹۷ بر اساس آمارها، ۴.۹۹۹ میلیارد ریال از این اوراق مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است.

عدم استقبال از اوراق مشارکت شهرداری اهواز

همچنین این گزارش می افزاید: شهرداری اهواز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۶ برای طرح فاز یک خط یک قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۶ به میزان ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد منتشر کرده که تا انتهای ۶ ماهه سال جاری سرمایه گذاران از این اوراق استقبال نکرده اند.

اوراق مشارکت شهرداری قم

در همین حال این گزارش می افزاید: شهرداری قم بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۶ برای طرح فاز یک خط یک قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۶ به میزان ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد منتشر کرده که تا انتهای ۵ ماهه سال جاری ۲.۹۹۹ میلیارد ریال از این اوراق توسط سرمایه گذاران خریداری شده است.

حجم انتشار و فروش اوراق مشارکت شهرداری تهران

افزون بر این ، این اطلاعات آماری نشان می دهد: شهرداری تهران بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۶ برای طرح تکمیل خط ۷ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۶ به میزان ۷۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد منتشر کرده که تا انتهای ۶ ماهه سال جاری کل این اوراق توسط سرمایه گذاران خریداری نشده است.

همچنین شهرداری تهران بر اساس بند «د» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۶ برای تکمیل خط ۶ قطار شهری در ۲۷ شهریور ماه سال ۹۶ به میزان ۳.۰۰۰ میلیارد ریال و در ۳۱ شهریور ماه سال ۹۶ نیز به میزان ۳.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت با نرخ ۲۰ درصد و چهار ساله منتشر کرده که در پایان این دوره ۶ ماهه سرمایه گذاران از این اوراق استقبال نکرده اند.