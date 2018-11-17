افزایش ضریب تأثیر نمره آزمون عملی تربیت بدنی در آزمون سراسری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم ورزشی، هادی روحانی عضو هیات علمی پژوهشگاه و دبیر گروه تخصصی برنامه‌ریزی درسی و گسترش علوم ورزشی گفت: در بررسی‌هایی که این گروه با همکاری پژوهشگاه علوم ورزشی در سال‌های اخیر روی نحوه برگزاری، مفاد آزمون و اثربخشی آن داشت، به این جمع‌بندی رسید که ضریب تأثیر آن باید افزایش یابد تا متقاضیان ورود به رشته علوم ورزشی، از توانمندی‌های جسمانی مناسبی در کنار توانمندی علمی برخوردار باشند.

وی افزود: به همین منظور طی درخواستی که از سازمان سنجش صورت گرفت، ضریب تأثیر نمره این آزمون که تاکنون ۲ بود، از امسال به ۴ افزایش‌یافته و معادل دروس تخصصی گروه‌های امتحانی در کنکور سراسری قرار گرفت.

روحانی گفت: در حال حاضر، گروه تخصصی برنامه‌ریزی درسی و گسترش علوم ورزشی وزارت علوم از پژوهشگاه علوم ورزشی که ناظر این آزمون است، درخواست کرده تا در خصوص مفاد آن و نحوه امتیازدهی هر ماده آزمونی، ارزیابی و مطالعه مجدد انجام دهد.

وی افزود: همچنین پذیرش دانشجو در رشته علوم ورزشی در آزمون سراسری، به صورت نیمه‌متمرکز بوده و متقاضیان علاوه بر کسب امتیاز علمی، باید امتیاز کافی در آزمون عملی و مهارتی را نیز کسب کنند که هرساله در اواخر آبان ماه در ۹ دانشگاه در سراسر کشور به صورت هماهنگ و تحت نظارت پژوهشگاه علوم ورزشی برگزار می‌شود.