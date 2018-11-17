تکمیل کندروهای بزرگراه شهید نواب تا بهار سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان نوش آبادی با اعلام پیشرفت ۴۰ درصدی پروژه احداث کندروی غربی بزرگراه شهید نواب در بخش حدفاصل شمال تقاطع خیابان بریانک تا جنوب تقاطع خیابان هلال احمر، از آزادسازی مقطعی به طول ۱۳۰ متر در جنوب تقاطع خیابان قزوین طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: عملیات خاکبرداری در این بخش از پروژه آغاز شده است.

وی با بیان اینکه رعایت برنامه زمان بندی پروژه مستلزم رفع به موقع معارض تجهیز کارگاه مترو و آزادسازی مسیر است، از تلاش برای تکمیل این پروژه تا پایان اردیبهشت ماه سال آتی خبر داد.

به گفته نوش آبادی، احداث مسیر کندروی غربی بزرگراه شهید نواب در بخش حدفاصل تقاطع خیابان بریانک تا تقاطع خیابان هلال احمر به طول ۷۰۰ متر، علاوه بر تکمیل مسیرهای کندروی بزرگراه، سبب خروج خیابان بریانک از بن بست موجود شده و در نتیجه دسترسی شهروندان ساکن در این محدوده از پایتخت به شبکه معابر بزرگراهی را تسهیل خواهد کرد.