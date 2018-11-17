درویش: مدیرعاملی من در باشگاه پرسپولیس صحت ندارد

رضا درویش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خبر حضورش در باشگاه پرسپولیس به جای حمیدرضا گرشاسبی بعد از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، گفت: این خبر بی مورد است و بی جهت منتشر شده است. هیچ پیشنهادی هم به من نشده است. گرشاسبی مدیر توانمندی است که زحمات زیادی برای پرسپولیس کشیده است. امیدوارم موانع حضور وی در پرسپولیس رفع شود و به کارش ادامه بدهد.

وی در ادامه با اشاره به سهمیه ۲+۲ ایران در لیگ قهرمانان آسیا و تقابل سایپا با نمایندگان هندوستان و قطر برای راهیابی به مرحله مقدماتی، تصریح کرد: ما فکر می کردیم سهمیه ایران ۱+۳ باشد. حتی مسئولان فدراسیون فوتبال به نقل از مسئولان AFC اعلام کردند سهمیه ایران افزایش یافته است ولی این میزان سهمیه، کارمان را سخت می کند. الان ابتدا باید با نماینده هند بازی کنیم و در صورت برد، به قطر برویم و با تیم الریان دیدار داشته باشیم.

مدیرعامل باشگاه سایپا تاکید کرد: ما خودمان را برای سهمیه ۱+۳ آماده کرده بودیم. قبل از حضور پرسپولیس در فینال اعلام شد سهمیه ایران به همین خاطر اضافه شده است. حتی فکر می کردیم سهمیه ایران ۴ سهمیه مستقیم بشود! بهر حال این سبک حضور در لیگ قهرمانان برنامه ریزی بهتری می طلبد. آقای دایی باید برنامه هایش را بدهد.

درویش در پاسخ به سئوالی مبنی بر لزوم تقویت سایپا برای بازی های آسیایی، گفت: احتمالا تیم باید تقویت شود. باید برنامه ما مشخص شود و آقای دایی درخواست بدهد تا در این ارتباط اقدام کنیم.

وی همچنین در خصوص ورزشگاه محل برگزاری بازی های آسیایی سایپا یادآور شد: ما ورزشگاه پاس قوامین را مدنظر داریم. البته مسئولان ورزشگاه اعلام کرده اند چمن را ترمیم می کنند. مهمترین مشکل ورزشگاه پاس همان چمن است.

مدیرعامل باشگاه سایپا در پایان درباره عنوان هفتمی این تیم تا هفته دوازدهم، گفت: فکر می کردیم جایگاه ما بهتر باشد. نتایجی که در ذهن داشتیم عملی نشد. بخصوص بازی با سپاهان و ماشین سازی که فکر می کردیم پیروز می شویم و سه امتیازش را کنار گذاشته بودیم در حالی که لغزندگی زمین مانع برد ما شد.