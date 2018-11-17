به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مومنی در خصوص شرایط آکادمی استقلال اظهار داشت: به طور میانگین وضعیت رو به بالاست. ما در رده‌ امید در صدر جدول هستیم که پیشرفت خوبی نسبت به سال گذشته داشتیم. در دیگر رده‌ها شرایط به نسبت خوب است و در تلاشیم تا پیشرفت کنیم. همچنین امسال تیم‌های پایه ما عملکرد خوبی در دربی‌ها داشتند. از مجموع 4 بازی، 2 برد و یک تساوی بدست آوردیم و اگر اشتباهات داوری در دربی نونهالان نبود، قطعاً تیم استقلال برنده آن مسابقه می شد.

مومنی در ارتباط با عملکرد مدیریت باشگاه در حوزه آکادمی گفت: ما مشکلاتی داریم اما در کنار مدیریت باشگاه، با تلاش زیاد مشغول جبران کاستی‌ها هستیم. به لحاظ سخت‌افزاری پیگیر مجموعه امام رضا(ع) هستیم تا با تعدادی عملیات عمرانی بتوانیم شرایط این مجموعه را مهیا برگزاری مسابقات مان بکنیم. حتی چمن این مجموعه خریداری شده و امیدوارم به زودی با آرام شدن شرایط جوی این عملیات را شروع می‌کنیم.

مدیر آکادمی استقلال در ادامه صحبت‌هایش اظهار کرد: از نظر فنی ما برنامه داریم تا بتوانیم نیازهای خودمان را تأمین کنیم. تغییراتی که بوجود آوردیم بیشتر از اینکه فیزیکی باشد، ذهنی بوده است. سعی کردیم نگاه مربیانمان را تغییر دهیم. جلسات زیادی با آنها برگزار کردیم و با توجه به خواسته مدیریت و آقای شفر انتظاراتمان را به آنها گفتیم. به طور کلی تیمهای پایه به صورت هماهنگ با برنامه‌های آقای شفر کنترل می شود. البته به سطح عالی نرسیدیم اما نهایت تلاشمان را می‌کنیم تا بازیکنان امید را برای تیم بزرگسالان آماده کنیم و با آمادگی و هماهنگی بیشتری در تیم بزرگسالان حضور پیدا کنند.

مومنی اظهار داشت: پیروزی و بهبود شرایط تیم بزرگسالان به ما امید و انگیزه می‌دهد و باعث ‌می‌شود سایر رده‌ها با روحیه بهتری به کار خود ادامه دهند. اما با همه مشکلات باز هم باشگاه توانسته نیازهای اولیه ما را تأمین کند و از این بابت هیچ نگرانی نداریم.

پیشکسوت استقلال در پایان در خصوص شرایط تیم بزرگسالان گفت: من معتقدم این تیم پتانسیل موفقیت را دارد. بازیکنان هم باید کمک کنند تا شرایط بهتر شود. بخصوص بازیکنان بزرگتر و با تجربه مثل مهدی رحمتی که باید بتوانند بازیکنان را رهبری کنند و مثل یک بزرگتر در جهت همبستگی تیم در کنار کادر فنی تلاش کنند. کادر فنی هم مسلماً نهایت تلاشش را می‌کند و اگر صلاح دانست در نیم فصل تیم را تقویت می‌کند. ما مربی بزرگ و گرم و سرد چشیده‌ای داریم و حتماً می‌داند که مشکل اصلی چیست. معتقدم تمام تیم‌های دنیا دچار افت مقطعی می‌شوند و شفر هم ثابت کرده که می‌تواند از این شرایط با موفقیت عبور کند.