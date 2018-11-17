جشنواره ملی فرهنگ و هنر اقوام ایرانی در دانشگاه شریف برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، جشنواره ملی فرهنگ و هنر اقوام ایرانی دانشگاه شریف با هدف ارتقا اهداف فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، کمک به نشاط و بالندگی دانشجویان و دانشگاهیان، تقویت وحدت ملی و انسجام اقوام از طریق ارتقا تعلق روحی به فرهنگ بومی و حفظ میراث فرهنگی مناطق مختلف کشور برگزار شده است.

در این جشنواره نمایشگاه ها و غرفه های محلی از استان های مختلف دایر است که در آنها آثار هنری، تاریخی، ادبی و علمی هر استان و نمادهای مهم استان ها از جمله موسیقی، لباس، غذاهای محلی، صنایع دستی، سوغات، آداب و سنن و تئاتر آیینی را به نمایش گذاشته شده است.

خروجی این جشنواره تدوین کتابی تحت عنوان «ایران در شریف» بعنوان کتاب راهنمای گردشگری با نگاهی آکادمیک خواهد بود.