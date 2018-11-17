بصیرت افزایی و استقامت دو رکن مقابله با توطئه های دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمصطفی موسوی اصفهانی ظهرشنبه در هشتمین دوره غیر متمرکز بصیرت استان همدان با تبریک آغاز امامت حضرت بقیه الله (عج) و آرزوی تعجیل در فرج آن حضرت گفت: یکی از نعمت هایی که خداوند به ما عطا کرده است توفیق انجام کارهای خیر است پس باید خدا را شاکر باشیم.

وی افزود: بصیرت افزایی از مسائل لازم وضروری است چراکه در زمانی واقع شده ایم که برای انحراف فکری مردم؛ استکبار برنامه ریزی می کند ودر طول این ۴۰ سال درصدد بودند که این انحراف فکری را در ما ایجاد کنند.

آیت الله موسوی اصفهانی بیان داشت: اگر بصیرت از مردم گرفته شود همه نقشه های دشمن کامل پیاده شده است چرا که بصیرت مردم سدی در برابر توطئه های دشمنان ودفاع از آرمان ها واصول و ارزش هاست.

وی گفت: مردم با جان، خون و با استقامت ثابت کردند که طاغوت را نمی خواهند و طاغوت هم مجبور به فرار شد و چارچوب های قانونی که امام راحل برای انقلاب در نظر گرفتند موجب پایداری انقلاب و رشد و بالندگی آن تا به امروز شده است.

وی با اشاره به اهمیت موضوع بصیرت گفت: همین شمری که در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین (ع) بود و برای اسلام می جنگید و مجروح شد در اثر از دست دادن بصیرت، قاتل امام حسین(ع) می شود و از آن زمان به بعد مورد لعن شیعیان قرار گرفت.

رئیس حوزه های علمیه همدان بیان داشت: بصیرت که از دست رود ایمان هم از دست می رود و فرد بی بصیرت در تشخیص درست دچار مشکل می شود پس بنابراین بصیرت یکی از ضروریات در تشخیص حق از باطل است.

وی افزود: اگر بصیرتمان را از دست بدهیم یا بصیرتمان ضعیف شود عصای دست دشمن خواهیم شد چرا که مسئله بصیرت از حیاتی ترین مسائل است.

رئیس حوزه های علمیه استان و نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری استقامت و بصیرت افزایی را دو عامل مهم در برابر نقشه های دشمنان دانست.



