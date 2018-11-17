پیگیری اتمام طرح های آموزشی بالای ۵۰ درصد پیشرفت آباده

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر و رییس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور ، موصلی مدیر کل نوسازی مدارس فارس و سایر مسئولان شهرستانی و استانی از تعدادی از مدارس شهرستان آباده بازدید کردند.

در این بازدید ها قول های مساعدی در زمینه بازسازی آموزشگاه های چمران، پیام انقلاب و شهید موسوی ، اتمام طرح های نیمه تمام بالای ۵۰درصد ساخت مانند آموزشگاه حکمت و چهار کلاس درس آموزشگاه اردی جهانی و چهار کلاس درس آموزشگاه شهدای خسروشیرین ، اختصاص تجهیزات مدارس و هنرستان ها بخصوص تجهیزات پژوهش سرای مرحوم مهربان و بروز رسانی سیستم گرمایشی مدارس مشمول طرح داده شد.

معاون وزیر و رییس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور در این بازدیدها گفت : این سازمان در راستای ماموریت خود متعهد است، ساخت و ساز و تجهیز فضاهای آموزشی کشور را مطابق با استانداردها تضمین و به طور مداوم برای ارتقاء کیفیت محصولات و فرآیندهای اجرائی، تحقیقاتی و نظارتی کوشش کند.

مهراله رخشانی مهر افزود: سازمان نسبت به تامین منابع دولتی و غیردولتی و مشارکت‌های مردمی اقدام و برای حفظ و گسترش حمایت‌های ایشان تلاش می‌نماید. همچنین بهبود دانش، مهارت، توانایی حرفه‌ای و مشارکت کارکنان برای تحقق اهداف و ارتقاء رضایت مخاطبین ضروری و مورد تاکید است