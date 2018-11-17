ضرورت تعیین تکلیف اراضی محدوده امامزاده محمد عابد(ع) اراک

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی روز شنبه در جلسه بررسی مشکلات و رفع موانع اجرای طرح توسعه آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع) مشهد میقان اراک اظهار داشت: آستان مقدس امامزاده محمد عابد مشهد میقان یکی از ظرفیت های زیارتی و گردشگری شهرستان اراک است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال های اخبر زحمات بسیاری برای بازسازی و طرح توسعه آستان امامزاده محمد عابد اراک صورت گرفته اما انتظار می رود که مشکلات از میان برداشته و روند تسریع شود.

کریمی بیان کرد: یکی از مسائل در این حوزه تعریض جاده امامزاده است که بایستی صورت پذیرد و می طلبد با از میان برداشتن موانع موجود، گامی در مسیر اتمام هر چه سریعتر این طرح برداریم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: تعیین تکلیف و تملک اراضی اطراف این امامزاده یکی از مباحثی است که باید در دستور کار قرار گیرد چرا که در برهه ای از زمان برای بخشی از این اراضی سند مالکیت صادر شده و این موضوع در راستای انجام طرح، نیاز به رسیدگی دارد.

وی تصریح کرد: باید ساز و کاری برای تعیین تکلیف این اراضی اندیشیده و تعریف گردد تا این مساله از میان برداشته شده و زیرساخت توسعه امامزاده مهیا شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین دستگاه های مختلف که در زمینه اجرای طرح توسعه امامزاده محمد عابد، مسئول و مرتبط هستند، بایستی پیگیری ها و اقدامات مربوط به خود را در این زمینه به نحو مطلوب به انجام برسانند، تا اجرا و اتمام این طرح تسریع شود.